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面對持續升溫的中東局勢，沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）近日公開呼籲，應在巴基斯坦（Pakistan）與卡達（Qatar）的共同斡旋下，針對區域戰爭展開更多對話。沙國強調，透過外交手段緩解緊張局勢已刻不容緩。

中東地區戰火持續蔓延，區域大國沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）近日發出強烈呼籲，希望能重啟針對中東戰爭的和平談判。沙國政府提議，應由巴基斯坦（Pakistan）與卡達（Qatar）擔任中間人進行調停，以期能為動盪不安的局勢尋求外交突破口。

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卡達長期以來在區域衝突中扮演關鍵的調解角色，過去曾多次協助以色列與哈瑪斯（Hamas）進行人質交換與停火協議的談判。而巴基斯坦作為伊斯蘭世界的軍事強國，與沙烏地阿拉伯關係密切，此次被點名加入斡旋行列，顯示出沙國希望結合多方外交力量，共同向衝突各方施壓以達成共識。

儘管目前尚未有具體的談判時間表，但沙烏地阿拉伯的這項提議，反映出國際社會對於中東衝突擴大化的深切憂慮。隨著加薩走廊與黎巴嫩邊境的衝突不斷升級，各國正加緊外交腳步，試圖在更廣泛的區域戰爭爆發前，透過多邊對話機制尋求和平解決方案。

原文出處：沙烏地阿拉伯籲重啟中東談判 盼巴基斯坦與卡達介入斡旋

本文由AI協作，經編輯審核後發布