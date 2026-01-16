沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼徹夜說服川普不要出兵 「給伊朗一個機會」

伊朗事發之初態度非常強硬，伊朗國營電視台竟然放出川普之前在演講遭到槍擊暗殺的畫面。（圖片來源／Código）

伊朗局勢升溫，包括黎巴嫩媒體LBCI、印度時報等15日報導，沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼努力勸說美國總統川普放棄對伊朗發動攻擊，因為他們擔心美國此舉會在該地區激發「嚴重反彈」、「嚴重反美」，也是給伊朗一個機會。

美國就要開打？三國高層致電給川普勸和

一位沙烏地阿拉伯高級官員15日告訴《法新社》，沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼努力勸說美國總統川普放棄對伊朗發動攻擊，因為他們擔心此舉會在該地區引發「嚴重反彈」。

廣告 廣告

這位不願透露姓名的官員表示，這三個波斯灣國家「在最後一刻展開了漫長而緊張的外交努力，試圖說服美國總統川普「給伊朗一個機會，讓他展現出善意」。

伊朗電視台播出川普被暗殺畫面

他補充說「目前仍在進行溝通，以鞏固已建立的信任和當前的良好氛圍。」2天之前，德黑蘭態度強硬，首次公開展示了一種新型武器系統，據稱其威力可與俄羅斯代號為「撒旦」的飛彈相媲美，還說可以打擊全世界。

伊朗陷入矛盾，但也似乎也對美讓步。首先，伊朗電視台竟然放出川普之前在演講遭到槍擊暗殺的畫面，還火上加油寫到，下次子彈就會打準了。事實上，以色列總理內坦雅胡訪美的時候，向川普說那場暗殺背後策畫者就是伊朗。

另一方面，伊朗政府本來要處決人民革命首位抗爭者Erfan Soltani，但伊朗在美國總統Donald Trump警告要停止殺害抗爭者，否則將會介入後，昨天暫緩執行Erfan Soltani的死刑，到了15日，官方人員接受國外媒體訪問時甚至說「從未判Erfan Soltani死刑」。

伊朗重新開放領空，已有高層把錢轉去杜拜

德黑蘭也開放領空，即便外界認為只是”暫時的”開放。儘管領空已重新開放，航空公司仍繞道避開伊朗和伊拉克。路透社引述航班追蹤網站的資訊報導，航空公司也在避開鄰國伊拉克領空。一位居民告訴《半島電視台》，由於對未來方向的不確定性日益加劇，德黑蘭各地的安全措施已大幅加強。

但伊朗內部似乎逐步崩解，另據以色列媒體「14頻道」（Channel 14）披露，伊朗領導階層過去2天已將15億美元（新台幣約473億元）轉入杜拜託管帳戶。「14頻道」引述知悉伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）經濟活動的人士指出，15億美元在過去數十小時內以加密貨幣形式轉入杜拜這個明確的目的地，未透過銀行系統。

(原始連結)





更多信傳媒報導

台美達成貿易協議 美國商務部：台灣半導體公司加碼對美投資16兆元

當年喊換侯心結 吳子嘉：鄭麗文上台到現在還沒去找侯友宜

林百里：AI爆發期來臨，廣達穩站對位子

