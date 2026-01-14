沙烏地阿美不到8萬人 人均年薪破2000萬

▲同樣是國營色彩濃厚，沙烏地阿美卻能賺贏中國能源圈的「三桶油」。。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 沙烏地阿美（Saudi Aramco）到底有多會賺？光看「人均」就很驚人，公司員工約7.3萬人，卻做出2025年人均年收入639萬美元（約新台幣 2億元）的成績，連人均年薪換算也超過2000萬元新台幣，堪稱把「黑金」生意做到極致的吸金王。相較之下，中國能源圈常被稱為「三桶油」的中石油、中石化、中海油，雖然在擁有龐大規模，但若用市值、獲利與效率來比，仍明顯落在沙烏地阿美之後。

沙烏地阿美長年穩居全球最賺錢公司行列，2025年淨利預估1050億美元，市值約1.9兆美元，大到被形容接近「一個俄羅斯年度GDP」。

中國三桶油合計市值約人民幣3.4兆元，整體甚至不到沙烏地阿美的三分之一。

此外，沙烏地阿美僅約7.3萬名員工，資產收益率（ROA）約15.9%，並維持約21.1%的高利潤率，關鍵之一在於沙烏地阿拉伯龐大低成本石油資源，握有全球約五分之一的廉價油氣。

中國三桶油的人力規模則堪稱龐然大物，中石油超過102萬人、中石化約49.5萬人，就連人數最少的中海油也有8.25萬人。人多帶來的管理與人事成本，往往會稀釋獲利空間，也讓效率指標拉開差距。

雖然沙烏地阿美具國營色彩，但治理偏法制化與專業經理人體系，中國三桶油則需承擔更多中國國內供應、政策與行政性任務，在競爭與獲利效率上較難「輕裝上陣」。

