沙烏地AI能源夢 鴻騰幫啟動 沙國充電樁基地動土 拼2026量產

鴻海集團旗下鴻騰精密（FIT）今日宣布，與沙烏地當地知名企業合資成立的電動車充電樁企業Smart Mobility，已於達曼（Dammam）薩勒曼國王能源園區（King Salman Energy Park，SPARK）舉行製造基地動土典禮。（圖／鴻騰提供）

鴻海集團旗下鴻騰精密（FIT）今日宣布，與沙烏地當地知名企業合資成立的電動車充電樁企業Smart Mobility，已於達曼（Dammam）薩勒曼國王能源園區（King Salman Energy Park，SPARK）舉行製造基地動土典禮，預計2026年第三季完工、第四季投產，不僅將為沙烏地帶來電動車充電樁本地製造的產能，也代表FIT在EMEA區域建立重要據點。

FIT在2024年10月底宣布與沙烏地知名企業Saleh Suleiman Alrajhi & Sons成立合資公司、搶攻充電樁市場，成為沙烏地推動政府採購應優先支持「沙烏地製造（Saudi Made）」政策的一環，而FIT的合資公司工廠所在園區SPARK，更是全球是值前十大的沙烏地阿拉伯石油公司（Aramco）所全資持有。

SPARK總裁兼執行長Mishal I. Al-Zughaibi表示，SPARK正逐步打造為中東地區的先進能源與工業科技樞紐，園區鄰近沙烏地核心能源基礎設施，擁有成熟的物流體系與靠近阿拉伯灣港口的地理優勢，未來將與海灣合作委員會國家（GCC）鐵路網相連，使沙國製造的充電設備能在GCC關稅同盟、跨國物流鏈，更便利地進入海灣各國市場。

Smart Mobility執行長Prince Fahad N. Al Saud在致詞中指出，外界常以低油價推論沙烏地電動車普及的挑戰，但沙烏地成為AI未來能源樞紐已是明確的國家級願景，AI驅動的智慧移動，無論是Level 4自動駕駛、車聯網技術、AI預測系統，其核心架構皆建立在電動化之上，他也強調，電動車不是燃油車的替代品，而是AI時代中，車用升級的必要運算平台，若沙烏地希望在AI、智慧城市與自動化領域保持領先，充電網路便必須被視為國家能源基礎建設的一部分，以能源產業為主體發展的SPARK，正是推動這一轉型的最佳基地。

FIT董事長盧松青則指出，FIT在亞洲、歐洲、美洲均設有工廠與研發中心，非洲亦有支援歐洲市場的車用產線，擁有跨區域建構高可靠度製造體系的成熟經驗，沙烏地新廠象徵FIT在EMEA區域建立重要據點。

Smart Mobility在SPARK園區內啟用首座電動車充電站，是園區的第一個示範級安裝點，待工廠投產後，將生產多款充電樁硬體設備，並搭配已在沙國實地測試超過半年的充電樁營運管理系統（CPMS），共同提升沙國本地供應鏈能力，支援公共與商用場景的佈署需求。

Smart Mobility先前也已宣布，三款充電產品已取得沙國SASO認證，其充電樁營運管理系統（CPMS）預計於2026年上半年商用化。

Smart Mobility工廠佔地共9490平方公尺，預計於2026年第三季完工，並在完成SPARK的相關驗證流程後，於2026年第四季正式投產。



