沙王儲訪白宮 川普高規格接待惹議 怒斥尖銳提問

沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼訪問白宮，受到川普高規格接待，還有多架F-35戰機飛過白宮致意；不過沙爾曼侵害人權的劣跡斑斑，記者提出尖銳問題時，遭川普出面斥責擋下問題。沙爾曼承諾投資美國1兆美金，但並未提及兌現時間；美國則宣布與沙國達成國防協議，川普同意軍售沙國F-35戰機，不過這還需要國會同意。川普在白宮舉行晚宴款待沙爾曼，科技巨頭特斯拉執行長馬斯克、蘋果執行長庫克和戴爾執行長等，都受邀出席。

沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼18日訪問白宮，受到川普高規格接待，除了軍樂儀隊迎接，還有多架F-35戰機飛過白宮致意。以民主大國自居的美國，如此尊榮獨裁領袖，本就難逃非議，更何況沙爾曼侵害人權的劣跡斑斑，記者在橢圓形辦公室提出尖銳問題時，被川普斥責擋下。

ABC新聞記者：「王儲，美國情報單位認為你策畫殘忍殺害一名記者；911事件家屬對於你到橢圓形辦公室，都感到很憤怒。為什麼美國人要相信你？」

美國總統 川普：「妳是哪一家的？」

ABC新聞記者：「ABC新聞，總統。」

美國總統 川普：「哪一家的？(ABC新聞。) 假新聞，ABC假新聞，最爛的媒體之一。妳說很多人不喜歡我旁邊這位男士，喜歡或不喜歡，事情已經發生了，而且他也一無所知，我們可以告一段落了，妳沒必要讓我們的客人尷尬，問這樣的問題。」

沙爾曼顯然有備而來，表示願意回答提問，針對他幕後策畫911恐怖攻擊的指控，他說這是已遭狙殺的蓋達組織領袖賓拉登的計謀，要破壞美國和沙國關係；至於美國情報單位指控他，下令暗殺並肢解華郵專欄記者哈紹吉，他也否認到底。

沙烏地阿拉伯王儲 沙爾曼：「我們在沙國做了所有的調查，也改進了我們的系統，確保不會再發生相同的事。這是傷痛也是巨大錯誤，我們竭盡所能不再重蹈覆轍。」

沙爾曼此行滿手而來，也滿手而歸，他承諾投資美國1兆美金，但非常小心地避談兌現日期，顯然是要先滿足川普好大喜功的習性，至於巨大投資金額是否切實際，則容後再議。美國也宣布與沙國達成一項國防協議，川普同意軍售沙國F-35戰機，不過這還需要國會同意。

美國總統 川普：「我們達成一項協議，他們會買F-35戰機，向洛克希德公司購買，那是很棒的戰機。我們生產最棒的軍事設備，看到(美襲)伊朗的小衝突了吧，我們有最棒的戰機，最好的飛彈，最好的攻擊飛彈。」

目前中東強國中，僅有以色列擁有先進的F-35戰機，以往美國政府拒絕賣先進戰機給沙國，以確保以色列不受威脅；如今川普改絃易轍，對沙國來說是一大勝利。美沙達成的其他協定，還包括美國提供AI科技產品，以及未來讓沙國參與美國民用核能發展。

美國總統 川普：「這還不急，民用核能技術總是要有，但你們的石油比任何人都多；事實上，我們有更多的油和天然氣，但我不願說出來。」

川普一直想促成以色列與阿拉伯國家關係正常化，希望沙國簽署「亞伯拉罕協議」；沙爾曼會後表示，必須在實現「兩國方案」的前提下，才會同意。

美國總統 川普：「你對亞伯拉罕協議也有好感吧？」

沙烏地阿拉伯王儲 沙爾曼：「是的，當然，總統先生，我們希望以色列和平，巴勒斯坦和平，希望兩方在區域內和平共存，我們會盡力促成那天的到來。」

美國媒體形容，川普對待沙爾曼的態度，更像是招待美國的大客戶；周二晚間，川普在白宮舉行晚宴款待沙爾曼，美國科技巨頭特斯拉執行長馬斯克、蘋果執行長庫克和戴爾執行長等，都是座上賓。

7年前，沙爾曼被美國前總統拜登，列為不受歡迎的領袖，如今卻成了白宮的貴客，除了憑藉國家的經濟實力，沙國對加薩戰後重建也有關鍵影響力，在川普試圖建立的中東新秩序中，沙國坐上了「C位」。

美國總統 川普：「今晚，我很高興地宣布，我們兩國的軍事合作將更上一層樓，正式將沙烏地阿拉伯，列為非北約的主要盟友，這對北約很重要。這是我第一次告訴你，因為他們想保留這個小祕密。」

沙爾曼現在也握有可與美國周旋的籌碼，那就是中國，例如美國不願提供的AI先進技術，沙爾曼說：中國願意給。

