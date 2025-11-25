沙發一坐就睡、躺床卻完全睡不著？醫揭「真正原因」超中肯 很多人中招

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

有沒有這樣的夜晚——在客廳看劇時，眼皮才打兩下就睡著；可一回到床上，卻開始數羊、翻身、盯著天花板，甚至懷疑人生？沙發彷彿有催眠功能，床卻成了「反睡神器」。真有這麼玄嗎？

沙發的「溫柔陷阱」：放鬆無意識

重症醫師黃軒指出，在沙發上，人不會對自己說「我要睡覺」。那是一個用來放鬆、發呆、滑手機的地方。沒有壓力，睡意就自然流進來。心理學稱這種現象為「情境聯想」，大腦會記住每個場域的情緒標籤。

沙發的標籤是「放鬆」，床的標籤卻常被我們貼上「努力睡著」。有研究指出，人對睡眠環境的主觀感受——是否安全、舒適、安靜——會顯著影響入睡速度與睡眠品質

在一項刊登於《Journal of Sleep Research》的研究中，研究者發現，當受試者對環境抱持「放鬆與安心」的感受時，其入睡時間明顯縮短，整夜覺醒次數也減少。這代表，環境帶來的情緒氛圍與心理暗示，可能比床的軟硬更重要。

同樣地，在《Journal of Aging and Health》的研究中也發現，居家睡眠環境的主觀品質（光線、溫度、噪音與安全感）與睡眠效率呈正相關。

換句話說，當我們覺得「這裡好安心」、「這個地方屬於我」，身體與大腦就會自動進入副交感神經的放鬆狀態。

床的詛咒：越想睡，越清醒

對失眠的人而言，床久而久之變成「戰場」。你越焦慮「今晚又睡不著怎麼辦」，交感神經越被點燃，心跳變快、腦波變急。睡眠被逼成一場任務，而不是自然的沉睡。

美國睡眠醫學會（AASM）的最新版指南中，刺激控制法（stimulus control）被列為一項建議治療選項，其內容確實包含「若無法入睡，離開床／臥室」。如果在床上超過15-20分鐘仍清醒，請起身離開房間，直到有睡意再回來。這叫「睡眠再制約法」。它的核心理念很簡單——讓大腦重新相信：床是夢的入口，不是焦慮的舞台。

沙發的秘密：被包圍的安全感

沙發的包覆感、略高的溫度、較窄的空間，會讓人本能地感到被「安全包圍」，這種微妙的安撫，讓副交感神經（掌管放鬆）啟動。同時，人體核心體溫下降、皮膚溫度上升，正是入睡的生理信號。

體溫變化是觸發睡意的重要開關。沙發剛好營造出這種「入夜前的溫柔坡度」，所以你才會在毫無防備中沈入夢裡。

想在床上，也能秒睡？ 試試這3招

1、只把床留給睡覺與親密時光：別讓床變成追劇場、辦公桌。讓大腦重新學會：「床＝放鬆」。

2、提前半小時調暗燈光，關掉螢幕：螢幕光線會誤導褪黑素分泌，關燈比吃安眠藥更有效。

3、睡不著，就別硬撐：起來做點無聊的小事——摺衣服、看紙本書。等真正有睡意，再回床上。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

