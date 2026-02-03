沙皇語音就夠用了！《英雄聯盟》T1 到現在還沒使用過「教練開麥」

（圖片來源：LCK）



《英雄聯盟》今年在職業聯賽引進了全新的「教練語音」機制，讓選手可以在比賽中接收戰隊後勤的分析資訊，藉由獲得即時戰術的指導進而讓隊伍穩操勝卷，但有網友統計並分享了 LCK 賽區目前各戰隊的使用率，發現 DRX 用了 45 次，而 T1 到現在連一次都沒用過。被網友笑稱：「因為沙皇語音就夠用了」、「因為教練在場上。」

教練語音目前於 LCK 韓國賽區及 LCP 太平洋賽區展開「短期試行」

官方認為在《英雄聯盟》電競中，一旦選角階段結束，教練便不得再與選手進行任何溝通。雖然戰隊可以在每一場比賽後透過重播進行講評，但這些檢討都是在結果已經出爐後才進行，因此在即時戰術調整上自然會受到限制。

廣告 廣告

而教練開麥的設計目的，是讓教練能在比賽進行中即時與選手溝通，從而針對遊戲內的情況做出立刻的戰術應對。這項功能或許能提升比賽流程，讓戰隊做出更即時的戰術決策，同時也為觀眾帶來全新的觀賽亮點。

（圖片來源：LCK）

而教練語音目前於 LCK 韓國賽區及 LCP 太平洋賽區展開「短期試行」的測試階段，並有著每局比賽可使用 3 次，每次限時 45 秒且使用當下並不會暫停比賽的規定在，而 DRX 戰隊則是使用了高達 45 次，可以說是把這項全新機制使用的淋漓盡致。但似乎有隊伍反而不太習慣，所以到現在連一次都沒使用過。

但有些網友對於 T1 沒有使用過教練語音感到不意外，並表示場上有一個經驗老道的學長在「聽他的準沒錯」，而教練也可以放心地不干涉選手發揮，專心準備下一局的 BP 對抗，而根據數據指出 HLE 也沒有使用過教練語音。