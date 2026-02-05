沙盤推演台美關稅協議被在野黨推翻後果？龔明鑫回應了

經濟部今舉辦年終記者會。(記者廖家寧攝)

〔記者廖家寧／台北報導〕外界擔憂藍白「以拖待變」耽擱台美對等貿易協議(ART)，對此，經濟部長龔明鑫表示，「稍微再等一下，應該是有機會很快簽署，不樂見南韓遲遲不通過、遭美揚言加稅的情況在台灣發生。不過，南韓最新傳出也改變態度，要通過對美貿易協議了。

為阻止美國上調關稅，南韓執政黨與主要反對黨日前均表達，韓方有意願迅速且確實落實關稅協議，國會已同意在今年3月9日通過《對美投資特別法案》，讓李在明政府履行對美投資承諾。

龔明鑫今在經濟部年終記者會上表示，當然希望ART能盡快簽署，台美雙方都有儘速推動簽署ART的意願，「稍微再等一下，應該是有機會很快簽署」。

被問及經濟部是否針對ART被推翻的可能性，進行沙盤推演，評估稅率變動對產業界影響？龔明鑫回應，行政部門有責任對各界充分說明，讓大家了解台美關稅談判結果對台美雙方、對台灣而言是最好的結果，當然不要發生如南韓一樣的狀況，不過最新消息是南韓也受不了遭美加稅，要通過對美貿易協議了。

