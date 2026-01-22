沙粒感、唇腫竟是警訊！運輸司機及早手術阻斷口腔癌風險
55歲的王先生長年從事運輸工作，因工作需要提神，長期有嚼食檳榔及抽菸習慣。直到近期發現口腔內側出現如沙粒般粗糙的顆粒狀組織，並合併唇部腫塊與牙齦出血，才警覺異常，前往台北慈濟醫院就醫。
台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師蔡祐任檢查之後，初步懷疑為口腔癌相關病灶。雖然病理切片結果未見明顯惡性變化，但蔡祐任憑藉多年臨床經驗，研判唇部腫塊屬於癌變引起的疣狀增生，與患者充分溝通後，決定進行廣泛性切除手術。手術切除約2.5公分病灶，並以唇部皮瓣進行重建，術後恢復良好，外觀與生活品質皆未受影響，追蹤多年亦未見復發。
好發族群以40至50歲男性為主
根據衛生福利部統計，台灣每年約有7,000至8,000人罹患口腔癌，並造成約3,000人死亡，好發族群以40至50歲男性為主。常見危險因子包括吸菸、飲酒與嚼食檳榔，此外，口腔長期受到刺激、免疫力低下，或器官移植後需長期服用抗排斥藥物者，罹癌風險也相對較高。
蔡祐任指出，口腔癌在早期階段多半不會出現明顯疼痛，隨著病情進展，才可能出現口腔疼痛、摩擦感、吞嚥困難、說話不清，甚至頸部淋巴結腫大等症狀。依腫瘤期別不同，五年存活率差異甚大，第一期可達八成以上，但若進展至第四期並出現轉移，存活率恐降至三成。
以廣泛性切除手術為主
在治療方面，早期口腔癌仍以廣泛性切除手術為主，並視腫瘤位置與侵犯程度，評估是否進行淋巴廓清。若切除範圍影響外觀或功能，醫療團隊也會與整形外科合作，透過皮瓣重建方式，協助患者恢復口腔結構與外觀；中晚期患者則需搭配放射治療，以降低復發風險。
蔡祐任提醒，民眾應戒除吸菸、嚼檳榔與過量飲酒等習慣，並維持良好口腔衛生，避免長期刺激。平時可養成自我檢查口腔的習慣，留意是否出現紅斑、白斑、無痛性潰瘍或粗糙病灶，若發現異常，應及早就醫，把握治療黃金期。
（記者李政純、圖片來源：motionelements）
