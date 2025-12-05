政治中心／綜合報導

福建沙縣小吃是有名的平民美食，卻也成了統戰工具，福建政府最近祭出創業補助，只要台灣人在台灣開沙縣小吃，就可以申請台幣兩萬的補助，陸委會認為，政府機關出錢，可能會違反規定，而且我們實地走訪，今年五月在桃園開幕的沙縣小吃旗艦店，不只大門深鎖，門上還夾了一張瓦斯欠費單。

從餛飩到燒賣，福建沙縣區小吃，是有名的平民美食，福建政府最近祭出"創業補助"，只要台灣人在台灣開「沙縣小吃」，就可以申請5000元人民幣補助，約台幣兩萬元。

陸委會副主委梁文傑：「這5000塊人民幣也許可以算是，純粹商業行為上的獎勵，但是如果這個經費是政府機關出的，他就有可能違反規定，昨天宣布的方案我們看起來，是一個蠻新穎的操作手法，所以我們要具體了解。」

「沙縣小吃」統戰台灣？ 福建祭2萬補助台人開店

陸委會副主委梁文傑。（圖／民視新聞）





陸委會還要了解這是不是變相統戰！不過其實早在今年五月，福建沙縣小吃同業公會，就授權9家沙縣小吃店，在台灣開幕。

國台辦發言人陳斌華（05.13）：「台灣同胞在島內，就可以品嘗到正宗的沙縣小吃。」

當時國台辦還大張旗鼓宣揚，但實地走訪沙縣小吃位在桃園的旗艦店，大門深鎖，還貼出12月起重新裝修的公告，門上甚至夾了一張瓦斯欠費單，生意似乎不太好。

「沙縣小吃」統戰台灣？ 福建祭2萬補助台人開店

沙縣小吃也成為統戰工具。（圖／民視新聞）







附近居民：「住這附近看好像也沒什麼人去吃，我覺得這樣子的生態，有點算是中共來侵略台灣的一種嗎，我覺得這樣有點不太好，應該是要支持台灣在地的吧。」

附近居民：「今年六月的時候，有一個很盛大的開幕典禮，（那你吃過嗎？）沒有。」

連附近居民都沒去吃過沙縣小吃，福建政府卻還要加碼補助，這小吃統戰，看來台灣人不買單。

