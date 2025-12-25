沙美特色街區建築修復再利用示範工程 收規合脊祭祀祈福典禮

【記者 洪美滿／金門 報導】金門縣政府25日舉辦「金沙鎮沙美特色街區建築修復再利用示範工程」收規合脊祭祀祈福典禮，副縣長李文良蒞臨主持，與會貴賓有示範工程七棟建物屋主蔡鳳雛老師等人，以及金沙鎮鎮長吳有家、金沙鎮民代表會張成爵副主席、蔡連進代表、呂寶玉代表、沙美萬安堂管理委員會王添泉主任委員、城鄉發展處黃儒新處長、陳勝川建築師、閎昌營造陳榮贊先生共同參與。

收規合脊是傳統民宅竣工前的一項儀式，係為祈求屋頂規帶與中脊能順利完成，也寓意整體屋面工程將圓滿告一段落。傳統民宅中脊是以俗稱「煙筒箍」的煙囪構件組成，其為中空可減輕中樑負荷，匠師將「合脊物」置於中脊中央的「煙筒箍」內部後，隨即完成整體屋脊施作。沙美老街建物因屬街屋類型，中脊型式為馬路脊，並非採用煙筒箍施作，故以中央瓦槽鋪設完成象徵其涵義。典禮開始先由副縣長帶領各家戶代表及貴賓，向境廟萬安堂進行參拜，祈佑工程圓滿順利、家戶平安，禮成後由各示範工程家戶接續前往自宅前祭拜宅主與地基主。

沙美老街過往因建物產權複雜、所有權人未具共識等因素，多數建物長期缺乏維護衰頹嚴重，衍生公共安全及環境衛生等問題。縣府此次投入推動修復再利用示範工程，即為務實解決各項窒礙問題維護傳統街區風貌，同時尋求建立可長可久的執行依據。隨著工程順利推動，可以期待完工後將為沙美八卦老街帶來嶄新氣象。

李副縣長表示，示範工程自去年開工以來，最要感謝沙美萬安堂管理委員會鼎力協助，才得以克服巷道狹窄不易施工的困難。隨著農曆春節即將到來，副縣長也特別指示要優先撤除信義路側的施工圍籬，施工團隊刻正積極配合施作相關工項，務求讓老街在春節前展現新貌。（照片記者洪美滿翻攝）