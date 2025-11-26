沙茶沒奪冠！台灣人「最愛火鍋湯底TOP5」 賣場限時買1送1

生活中心／賴俊佑報導

愛買公布「常溫特色湯底TOP 5」。(圖／愛買提供）

冬天是吃火鍋的季節！愛買公布「常溫特色湯底TOP 5」，第1名由麻辣湯底奪下，其後依序為胡椒、雞湯、酸白菜與沙茶，愛買也趁勢推出買1送1、買2件省更多；另外，家樂福即日起推出「味旅義大利」活動，獨家開賣義大利醬料、餅乾。

台灣人最愛麻辣湯底 沙茶口味經典品牌「牛頭牌」一枝獨秀

愛買公布近30天「常溫特色湯底TOP 5」，冠軍由麻辣湯底奪下，整體銷售近2成都是麻辣口味，其後依序為胡椒、雞湯、酸白菜與沙茶；常溫湯底最大特色為免解凍、開封即煮，料理省時又便利，深受上班族、小家庭喜愛，成為冬季家家戶戶最常備的開鍋選擇之一。

廣告 廣告

值得一提的是，胡椒湯底品項最為豐富，從胡椒豚、蒜香胡椒到台式經典胡椒豬肚等，都是國人熟悉的家常好滋味，其中又以「石二鍋」推出的蒜香胡椒最受歡迎；而沙茶湯底則由經典品牌 「牛牌牌」獨占鰲頭，呈現一枝獨秀的亮眼表現。

愛買即日起至12月9日推出冬日開鍋祭，精選多款高人氣常溫火鍋湯底，包括「青花驕」火鍋湯底系列每包186元，以及「這一小鍋」多款湯底如菇菇和風鍋、溫養藥膳鍋等，任選兩包358元，「牛頭牌」速神湯系列買1送1，單包58元；「達人上菜」南洋風味肉骨茶買1送1，每包149元。

冬季必吃、香甜爽脆的雪翠高麗菜每顆59元，清甜的白蘿蔔每條33元，搭配有機鴻喜菇與美白菇150克大包裝任三包85元，是營養又方便的鍋物配菜選擇。海鮮部分冷凍南美大白蝦每盒299元、冷凍台灣大透抽每包259元，以及冷凍特大圓干貝每包289元；肉品方面，豬梅花冷凍火鍋片每包239元，油花均勻；美國冷藏牛雪花火鍋片每克98元。

家樂福「味旅義大利」獨家開賣義大利餅乾、調味料。(圖／家樂福提供）

家樂福獨家開賣義大利醬料、餅乾

家樂福再度攜手ICE義大利經濟貿易文化推廣辦事處，11月26日至12月9日推出「味旅義大利」，帶來100%源自義大利產地製造商品，包括Majora麥嘉樂義大利直麵/螺旋麵、家樂福獨家CASA SICILIA配醬系列、家樂福獨家SACCHI松露醬系列、家樂福獨家Pomi番茄醬系列、安塔爾義大利麵燉飯系列、DAMICO罐頭系列等。

今年亮點還有家樂福獨家開賣義大利洋芋片前三名品牌「Amica」，義大利威化餅乾最具代表性品牌「Lago」，以及來自義大利超過60支葡萄酒、氣泡酒、香檳與啤酒，為這次味旅義大利帶來更濃厚的異國氛圍。

11月26日到12月9日家樂福會員專屬(量販/超市)全店單筆消費不限金額享109元加價購Costa d’Oro特級冷壓初榨橄欖油(250毫升(瓶)/價值189元/單筆限購3瓶)

更多三立新聞網報導

剛滿10週年！台北人氣Buffet宣布熄燈 最後優惠「5人同行1人免費」

王品旗下「米其林1星中餐廳」暫別4個月原因曝！ 明年大巨蛋見

桃園影迷哭哭！喜樂時代A19店明年1月熄燈 業者認：人潮太少

「台北首家貴婦百貨」12／14熄燈！ 最後出清全面3折起

