沙茶醬、豆瓣醬都是地雷！營養師曝火鍋沾醬「高鈉元兇」

隨著氣溫逐漸下降，薑母鴨、麻辣鍋等各式火鍋成為民眾冬季最喜愛的進補選擇。毛柔壹營養師提醒，聰明掌握「控油、減鈉、多纖、少加工」四大原則，就能安心享受美味鍋物，暖胃不傷身。

南投醫院營養師毛柔壹表示，冬季進補是台灣常見的飲食習慣，但在現代生活型態下，更需要注意營養均衡。她指出，傳統薑母鴨、麻油雞常以大量麻油與米酒爆香，湯面常浮著厚厚油脂；麻辣鍋則含牛油、辣油，油脂與鈉含量都偏高，湯底成為「隱形油脂與鈉」的主要來源。

針對湯底問題，毛柔壹建議，開動前先將湯表面的浮油撈除，並盡量少喝湯，尤其是煮過肉類、火鍋料後的湯。她表示，民眾可選擇鴛鴦鍋，一邊麻辣、一邊昆布、番茄或蔬菜等較清淡湯底，若想喝湯則建議選擇清湯區取用。

毛柔壹指出，加工火鍋料常含較多澱粉、油脂與添加物，不僅營養密度低，熱量也不容小覷。（圖／南投醫院）

在食材選擇方面，毛柔壹指出，魚餃、貢丸、蛋餃、米血糕等加工火鍋料常含較多澱粉、油脂與添加物，不僅營養密度低，熱量也不容小覷，容易成為「空熱量」陷阱。她建議優先選擇瘦肉、雞肉、豆腐、雞蛋、魚片等原型蛋白質，並多吃高麗菜、蘿蔔、茼蒿、菇類等蔬菜，增加纖維與飽足感。

沾醬也是容易被忽略的「高鈉」來源。毛柔壹表示，常見的沙茶醬、豆瓣醬、辣油、腐乳醬等醬料鈉含量偏高，是許多人吃鍋不知不覺「爆表」的元兇。她建議以蔥、蒜、辣椒、蘿蔔泥等天然食材調味，搭配少量醬油、醋即可，若特別喜歡沙茶，建議僅取一小匙沾食，也可運用檸檬汁或白醋提升風味。

