沙鍋魚頭再出包！林聰明2店暫停營業2天大清消、設退款窗口

接連爆出有外帶民眾吃到蟑螂、塑膠袋，知名「林聰明沙鍋魚頭」停業2天大清消。(取自林聰明沙鍋魚頭臉書／呂妍庭嘉義傳真)

嘉義市知名「林聰明沙鍋魚頭」光華店接連爆出有外帶民眾吃到蟑螂、塑膠袋，業者除向消費者致歉，也主動聯繫消費者進行後續處理，並設立專責窗口，啟動退款處理機制，官網今(22日)也貼出公告，表示為審慎確保用餐環境與餐點品質，嘉義中正總店與光華分店今、明兩天啟動自主消毒、衛生管理作業，暫停營業兩天。

一名網友在社群平台Threads發文分享，到林聰明沙鍋魚頭買晚餐，回家吃到一半，發現餐點中出現一隻大蟑螂「快吐了」，從網友上傳影片明顯看到菜餚中有蟑螂，底下也有其他網友留言，說請朋友幫忙外帶冷凍沙鍋魚頭，煮好才發現中獎了。

店家才主動致歉，昨晚又有民眾分享，先生出差嘉義，到林聰明沙鍋魚頭光華店外帶沙鍋菜，女兒吃到一半以為是菜卻咬不爛，才發現是塑膠袋，貼文再度引起網友熱議。

林聰明沙鍋魚頭稍早在臉書官網貼出公告，針對近日顧客反映嘉義門市餐點異物相關事件，為審慎確保用餐環境與餐點品質，嘉義中正總店與光華分店自即日起啟動自主消毒與衛生管理作業，22日、23日暫停營業2天，期間將進行環境清潔消毒，並同步加強街區周邊清潔消毒預防措施。

另也會針對相關原物料與供應鏈端進行調查與檢視作業，確保供應來源之品質與安全，同時全面檢視與檢討工作流程及相關作業內容，並加強員工教育訓練，確實落實餐飲安全管理。

業者承諾，除加強內部食品安全監管與衛生管理作業外，期間亦將同步配合相關衛生單位檢查與督導；待確認各項作業無誤後，將恢復營業，持續提供顧客安心且穩定的用餐品質。

為表達對顧客權益的重視，林聰明沙鍋魚頭針對已消費顧客，設立專責窗口並啟動退款處理機制，執行長林佳慧說，已主動聯繫消費者，會想辦法釐清異物來源，從作業流程找出問題，同時啟動賠償和退費機制，已購買產品民眾有疑慮，都可以退費，盡量做到讓消費者安心。

由於被點名發現異物的產品目前都出自光華店，林佳慧說，光華店多數是資深員工，事發後檢視作業時的監視器畫面也沒發現異狀，員工們對發生這種情況內心很自責，也對消費者感到抱歉，會再加強作業流程的安全衛生。

