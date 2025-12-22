沙鍋魚頭名店 食安爭議連環爆

嘉義市知名「林聰明沙鍋魚頭」光華店接連爆出外帶民眾吃到蟑螂、塑膠袋，業者除向消費者致歉，還設立專責窗口，啟動退款處理機制。嘉義中正總店與光華分店22、23日兩天啟動自主消毒、衛生管理作業，暫停營業兩天，衛生局21日到店稽查，未發現蟑螂等病媒，但營業場所部分違反《食品良好衛生規範準則》，已要求業者限期1周內改善。

有網友在社群平台發文，說到林聰明沙鍋魚頭買晚餐，回家吃到一半，發現餐點中出現一隻大蟑螂「快吐了」，底下也有網友分享外帶冷凍沙鍋魚頭，煮好才發現中獎。另一名網友分享，先生到光華店外帶沙鍋菜，女兒以為是菜，入口卻咬不爛，才發現是塑膠袋，引起網友熱議。

接連傳食安爭議，「林聰明沙鍋魚頭」22日貼出公告，針對近日顧客反映嘉義門市餐點異物相關事件，為審慎確保用餐環境與餐點品質，嘉義中正總店與光華分店啟動自主消毒與衛生管理作業，暫停營業兩天，進行環境清潔消毒、加強街區周邊清潔消毒預防措施，另針對相關原物料與供應鏈端進行調查與檢視作業，全面檢討工作流程及相關作業內容，並加強員工教育訓練。

為表達對顧客權益的重視，林聰明沙鍋魚頭針對已消費顧客，設立專責窗口、啟動退款機制，執行長林佳慧說，會想辦法釐清異物來源，從作業流程找出問題。

由於發現異物產品目前都出自光華店，林佳慧說，光華店多數是資深員工，事發後檢視作業時監視器畫面並無異狀，員工們對發生這種情況內心很自責，也對消費者感到抱歉，會再加強作業流程的安全衛生。