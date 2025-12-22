沙鍋魚頭驚見小強.塑膠袋 業者致歉：停業2天全面清消

嘉義名店「沙鍋魚頭」近日爆出食安疑慮，有顧客外帶餐點回家準備享用，沒想到竟在湯裡發現多隻小強，還有人吃到一半發現長長的塑膠被混在食物裡，讓人食欲大減。對此，業者坦承疏失，這2天停止營業清消，衛生局也介入調查，如限期未改善將進行開罰。

餐點驚見小強、塑膠袋！ 業者道歉坦承疏失

食安亮紅燈，沙鍋魚頭名店一早就貼出告示暫停營業2天，全面清消

並全面檢視作業流程，業者表示，身為老店我們非常重視安全，即日起休息2天暫停營業，希望針對顧客所吃到的異物事件來好好謹慎處理。

廣告 廣告

臉書上，業者也發布聲明，對於顧客感到不安或不愉快的用餐經驗，表達最誠摯的歉意，深感抱歉。業者說明，今早第一時間已主動以訊息聯繫當事顧客，向顧客表達關心與歉意，同時也請顧客協助保留相關異物，以利進一步了解原因並追蹤後續處理事宜。門市也已進行全面環境與食安檢查流程，後續亦將全面檢視原料備料與出餐流程，加強異物防範與檢查標準，重新進行第一線同仁教育訓練，強化食品安全管理意識，避免類似情況再次發生。

衛生局介入調查 業者限期未改善最高罰2億

衛生局方面也介入調查，稽查現場沒發現病媒情形，但有發現環境缺失，立刻輔導業者開令限期改善單，如果業者不能於期限內進行改善符合標準，將依《食安法》開罰，最高能罰2億元。

嘉義／蔡崇梧、高妍柔、楊芯宇 責任編輯／陳盈真

更多台視新聞網報導

豬放假我們也放假！多家老店宣布休息 遊客撲空好失望

搬走一箱6公斤鳳梨酥 「阿湯哥」阿伯投案了！稱已全部捐給慈善團體

阿湯哥上身？阿伯行雲流水偷走6公斤鳳梨酥 店家：如國家級特務行動