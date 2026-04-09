沙門氏菌最愛「這4類食物」！半熟蛋、豆製品都中 營養師曝1招就能殺死

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常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

2017年曾有2歲雙胞胎因為「誤食生蛋」引發敗血症；2018年更有學生吃了受污染的「法式吐司」不幸喪命。最近也發生高雄潤餅中毒，人數激增，甚至有小孩拉肚子拉到30多次。這種細菌就在我們身邊，到底該怎麼防？

什麼是沙門氏桿菌？

營養師李婉萍解釋，它是一種常見的腸道細菌，最喜歡35-37°C的環境（就是現在這種天氣！）。雖然它很兇猛，但它有個弱點：怕熱！只要煮沸5分鐘就能殺死它。

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這4類食物最容易藏細菌

1、動物性食品：生肉、生乳、魚肉煉製品

2、高蛋白植物品：豆餡、豆製品

3、蛋類及其製品：生蛋白、生蛋黃、半熟蛋，還有烘焙食品

4、環境污染：貓、狗、蟑螂、老鼠接觸過的食物

感染症狀不只是拉肚子

感染後通常 6-72小時 會發病，除了腹瀉、嘔吐、高燒（38-40°C），嚴重者會出現 「帶血絲的綠色糞便」！更危險的是，幼童或抵抗力弱的人，細菌可能入侵血液，導致敗血症、腦膜炎或休克，真的不能輕忽！

治療與預防 5招保命符

多數健康成人可自行康復，但如果是「3個月內嬰兒、50歲以上長輩、免疫力低下者」，請務必直接就醫！李婉萍教你這樣防範：

1、拒絕生食：蛋一定要煮熟，別吃生蛋液

2、徹底加熱：食物中心溫度須達70°C以上

3、生熟分開：刀具、砧板、容器絕對不要混用

4、勤加洗手：處理食物前後都要洗手

5、環境衛生：廚房要防病媒，垃圾加蓋

李婉萍補充，除了看評論好不好吃，建議大家觀察店家的「外場環境」。如果冷氣滿是灰塵、桌椅地板黏膩、廁所沒蓋或不乾淨、甚至有蒼蠅飛，那代表內場的食安觀念可能也令人擔憂。食安雖然是機率，但我們可以透過聰明選擇，把風險降到最低！

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

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