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沙鹿中正獅子會熱心傳愛，童綜合醫院獲贈輪椅打造友善無礙就醫環境。（圖：童綜合醫院提供）

為提升行動不便及年老體弱者就醫行動的方便性，並考量醫院日常服務量大，輪椅需求與耗損率增加，沙鹿中正獅子會捐贈50台輪椅，給童綜合醫院，拋磚引玉，希望更多企業投入公益。

童綜合醫院感謝沙鹿中正獅子會熱心公益，特別舉辦輪椅受贈典禮，由沙鹿中正獅子會王奕騰會長，代表捐贈輪椅，吳肇鑫副院長代表童綜合醫院受贈並致贈感謝狀。台中市議會顏莉敏副議長、沙鹿中正獅子會蔡右容社服主委與會員們到場，共襄盛舉。

沙鹿中正獅子會王奕騰會長表示，社會服務是獅子會主要的任務，無論是醫療、弱勢團體或者教育等，用實際行動來幫助有需要的人。這次經由「沙鹿中正傳獅愛 輪到我挺你」活動，在各協辦單位與分會的協助下，捐贈50台輪椅給童綜合醫院，提供更完善的輔具資源，希望為患者與家屬安心就醫盡一份心力。

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童綜合醫院吳肇鑫副院長強調，感謝社會上許多公益團體、企業公司，都能秉持持「人飢己飢、人溺己溺」的精神，在有能力時回饋社會大眾。謝謝沙鹿中正獅子捐贈輪椅，造福有需要的就醫者，一同推動社會良善風氣，傳遞溫暖正向的力量。輪椅是醫療服務中不可或缺的資源之一，這批愛心輪椅也將充分運用在急診、門診及大廳等區域提供患者與家屬借用，打造優質友善的無障礙醫療環境。（寇世菁報導）

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