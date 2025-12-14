沙鹿信仰中心 匈牙利神父醫療史蹟 聖家醫院開展

天主教嘉義教區「聖家醫院」聖家園區溫馨開幕(上)、現場展示保留下來的醫療器材(下)。

（記者湯朝村攝)

記者湯朝村∕嘉義報導

曾孕育四名醫療奉獻獎得主、被譽為偏鄉醫療典範的天主教嘉義教區「聖家醫院」，閒置塵封三十年荒煙蔓草，透過公民行動與教會攜手努力，終於重現世人眼前。

「來看醫生─聖家醫院醫療史前導展」在鹿草鄉西井村聖家園區溫馨開幕，重現外籍傳教士無私奉獻醫療身影，也為台灣醫療史留下珍貴見證。

聖家醫院創立於一九六一年，由匈牙利籍神父葉由根與修士晁金名在嘉義沿海偏鄉鹿草設立，填補當年醫療資源極度匱乏缺口。

廣告 廣告

葉由根、晁金名一九五五年到台灣，初期在嘉義縣沿海偏鄉行醫，由葉由根看診、晁金名配藥，免費為貧苦民眾看病；晁金名曾修理冰箱保存藥品，有人捐贈壞掉的嬰兒保溫箱，他與鄉民動手修理，利用溫度計和燈泡做成克難用的保溫箱拯救生命。

重生後的「聖家醫院」展覽內容涵蓋診療紀錄、貧民義診券、藥品與婦科醫療器材，並首次公開晁金名修士過世獲頒醫療奉獻獎的獎座，象徵他「重返」守護一生的醫院。帳冊顯示，當年聖家醫院每月虧損逾三萬元，在那個年代堪稱很大數字，卻見證對貧困患者毫不保留付出。庭院中焚燒欠費收據的窯，更成為醫療仁心的無聲證人。

聖家醫院是台灣醫療史重要的一部分，曾孕育四位醫療奉獻獎得主；分別為第九屆葉由根、第十二屆蕭玉鳴修女、第十六屆晁金名、第十七屆陸幼琴修女。