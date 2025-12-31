沙鹿停車場遭包商堆置營建廢物 公所：工程暫放、要求盡速移除

機具將大型水泥塊拆解，揚起陣陣灰塵，但仔細一看，這裡是一處停車場，現場水泥塊堆置的數量，幾乎把空間佔滿。民眾說不僅停車場無法發揮功能，更擔心影響周邊環境。

當地居民徐小姐認為，「一定是營建廢棄物，那東西那麼大的話，應該是什麼工程的東西打下來堆置在這。這樣子其實很大一個範圍，這是公有地方，那大家是不是都可以來倒？」

台中沙鹿區三民路附近的三角綠地停車場，最近有民眾發現被堆置了大量營建廢棄物，只有簡單的帆布蓋著，沒有防治污染的其他措施。原來這是區公所因為當地正在進行人行道改善工程，將這處停車場先封閉，先提供給包商暫時堆置之用。

工程包商石先生說明，「路邊廢棄物我們要弄走，才有辦法施工人行道印花。那個地方工區就是沒地方放，公所才先答應，先用這地方先借我們暫時堆置一下。」

區公所指出，這是因應國土署的人行安全改善計畫，在當地的三民路一帶進行的人行道工程，從11月開始施作，預計明（2026）年3月完工。而工區無法堆置這些水泥塊，因此選定使用率較低的這處停車場做為暫置。

台中市沙鹿區長劉素幸表示，「用帆布的部分先蓋起來，避免有污染情形產生，我們會在最短時間內要求他們，把堆置的部分盡速移除到合法堆置場過去。」

公所強調會要求做好管理，並盡速移除。但當地民眾還是不滿，市府的公共工程廢棄物直接堆放在公園綠地，不僅違規也引起不良觀感。