沙鹿嘉年華結合燈展 耀眼綻放

台中市沙鹿嘉年華首度結合燈展，並以光影藝術、水舞與節慶童話為主題，規畫16座特色燈區，引來鄉親大讚，完全沒有輸給市區。（温予菱攝）

台中市沙鹿嘉年華登場，今年以光影藝術、水舞與節慶童話為主題，規畫16座特色燈區，其中藍、紅搭綠色玫瑰及向日葵燈區更是飽受情侶、大小朋友喜愛，直呼今年沙鹿完全沒有輸給市區。

對此，台中市民政局長吳世瑋14日表示，沙鹿區首次以大型燈展為題布置，開幕首日結合3分鐘煙火秀、音樂會等活動，便吸引近2萬人次參觀，展期將延續至明年1月20日，歡迎民眾走訪，一起留下美好回憶。

吳世瑋說明，今年沙鹿嘉年華以光影、水舞與節慶元素為設計主軸，結合沙鹿鎮立公園地景與璀璨燈飾，規畫16座特色燈區，其中主燈為高7.5公尺的「光漾水舞樹」，以黃色綵帶建構成耶誕樹形狀，作為迎賓亮點。而現場藍、紅玫瑰及向日葵燈區更是廣受情侶及親子遊客喜好，成為打卡熱點。

沙鹿區長劉素幸則說，沙鹿嘉年華展期至明年1月20日，每日下午5時30分至9時30分點燈，也提醒民眾現場燈飾非常迷人，但也相當脆弱，請大家賞燈時以眼睛欣賞，切勿以手觸碰或拉扯，希望大家共同愛護這些精心打造的作品，讓更多人都能欣賞到璀璨燈海的魅力。

一對攜帶孩子前來賞燈的年輕夫婦表示，他們是從網路看到沙鹿鎮立公園有耶誕燈會活動，但沒想到現場如此漂亮，完全沒有輸給市區，其中最喜歡的展區當屬向日葵燈區，因為有別於紅、藍色玫瑰區，橙色軟光較好拍攝、臉比較清楚，尤其以錄影方式記錄下孩子在璀璨花燈中玩耍畫面，真的很好看，孩子也玩得很開心。