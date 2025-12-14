沙鹿嘉年華開幕最浪漫光影盛宴 首日湧入2萬人次

「蝶躍光影」燈區，遊客漫步其間，光影隨身影閃爍，彷彿置身活潑的森林嘉年華。

2025沙鹿嘉年華以光影藝術、水舞與節慶童話為主題，規劃16座特色燈區，打造冬季限定的浪漫光影盛宴。開幕音樂晚會昨（13）晚盛大登場，吸引大批民眾漫步燈海、拍照打卡，感受冬夜最動人的浪漫時光。民政局長吳世瑋表示，此次為沙鹿首度舉辦大型燈展，開幕首日參觀人次即突破2萬，展期將持續至明年1月20日，歡迎民眾走訪海線，共享燈光美景，迎接幸福佳節。

吳世瑋指出，今年沙鹿嘉年華以光影、水舞與節慶元素為設計主軸，結合沙鹿鎮立公園地景與璀璨燈飾，營造獨特的視覺饗宴。全區規劃16座特色燈區，各具風格。其中，高達7.5公尺的主燈「光漾水舞樹」作為迎賓亮點，以金黃緞帶造型結合水舞波紋與律動光束，成為遊客爭相拍照的焦點，另現場更融入雪花、月影、蝴蝶與花卉等創意藝術光景，讓民眾沉醉在幸福的浪漫氛圍，歡迎民眾把握展期前來體驗。

沙鹿區長劉素幸指出，沙鹿嘉年華展期至明年1月20日，每日17時30分至21時30分點燈，歡迎民眾踴躍前來賞燈。