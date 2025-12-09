沙鹿戶所拍瀑拉族文史應用脫穎而出 奪金檔獎

沙鹿戶政主任彭增錠出席受獎。

國家發展委員會公布第22屆「機關檔案管理金檔獎」獲獎名單，台中市沙鹿區戶政事務所在六大評審項目中奪下四項優等，於全國183個參獎機關中脫穎而出，昨（8）日由沙鹿戶所主任彭增錠率同仁北上受獎。民政局長吳世瑋表示，沙鹿戶所首創運用AI製作「鹿檔典藏‧話戶政」線上影片，並出版《沙轆Soa-lak原住民拍瀑拉族的故鄉》，不僅強化檔案應用，也展現戶政檔案的多元價值與活力，成功將檔案管理最高榮譽帶回台中。

吳世瑋局長指出，檔案不僅是歷史記錄，更是公共服務的重要基礎，此次沙鹿戶所將珍貴文獻與地方團體傳承的文化習俗結合，深入探索沙鹿地區拍瀑拉族相關資料，展現檔案貼近生活、回應社會需求的價值。

沙鹿戶所主任彭增錠表示，去年特別策辦「鹿檔尋足跡·洞鑒古與今」世紀風華檔案展，並首度運用AI製作「鹿檔典藏‧話戶政」線上系列影片，同時出版《沙轆Soa-lak原住民拍瀑拉族的故鄉》等刊物，並串連台中市校園閱讀系統，透過多元且豐富的呈現方式，讓不同年齡層與族群輕鬆認識與理解戶政檔案的價值與應用。