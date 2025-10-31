沙鹿掩埋場續傾倒廚餘 環保局︰焚化廠歲修到11月5、6日沙鹿掩埋場會停止倒廚餘

台中市議會警消環衛委員會今(31)日進行業務質詢，市議員楊典忠（見圖）針對「非洲豬瘟疫情下仍持續在沙鹿掩埋廚餘」，質疑市府防疫應變失當，楊典忠指出，台中市自10月21日檢出非洲豬瘟病毒陽性後，中央已全面禁止豬隻運輸與屠宰，然而市府仍在疫情緊急狀態下，讓沙鹿、文山、后里等三處掩埋場繼續傾倒廚餘，他質疑沙鹿掩埋場現場有車輛大排長龍傾倒廚餘，到底有沒有監測井與不透水布？封閉掩埋場重新開挖廚餘坑，是否已破壞原場區設計？掩埋廚餘是否真的能消滅非洲豬瘟病毒？如果不能消滅病毒，為什麼還要用掩埋方式呢？市府口口聲聲說「備而不用」，實際上卻是「照常傾倒」，根本是拿沙鹿居民的健康與環境安全開玩笑，他要求市府應該即刻停止廚餘掩埋，補助市民家戶購買廚餘機。

廣告 廣告

副市長黃國榮表示，現在就剩下三個廚餘坑在收受處理，因為台中市每天都還有很多廚餘產生，在不能養豬情況下，所以最近廚餘量就增加，昨天就有287頓產生，而廚餘坑都是十公尺乘十公尺挖掘，遠小於原衛生掩埋場設計，所以不會影響原防水布設置，但為了減少外界疑慮，已經請環保局未來挖坑都要加裝防水布。

環保局長陳宏益表示，根據中央指引是以堆肥、資源化優先，再來則是掩埋與焚化，現在掩埋場每天除了覆土外還會早、中、晚加強消毒，現在因為焚化廠歲修，預估到11月5、6日沙鹿掩埋場階段性任務就會停止，而衛生掩埋場當初設置都會有不透水布。