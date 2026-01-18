沙鹿有鹿！梅花鹿逛大街 嚇壞用路人

〔記者張軒哲／台中報導〕小心！台中市沙鹿區有鹿奔跑，一頭梅花鹿今日清晨在沙鹿沙田路亂竄，民眾王紹任今日開車行經，發現梅花鹿上街頭，他拍下影片提醒大家行車小心，民眾好奇這隻迷途小鹿來源，網友笑稱「沙鹿果然有鹿，不是虛名。」

王紹任指出，今天開車經過沙鹿區沙田路4段，看到一頭梅花鹿街頭亂竄，他提醒到南寮運動的民眾要注意安全，將小鹿亂竄分享到臉書沙鹿之美後，有人說要打1999通報。

多數網友提醒，沙田路來往車輛多，梅花鹿亂竄很危險，希望牠快回歸山林，避免被捕捉或被車撞死。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

曾是萬事達卡副總裁慘淪外送員 阿北放下自尊悲吐原因

半夜晃很大！宜蘭近海01:01規模4.7地震 最大震度4級

獨家》相信黃董！黃崇仁寫信給力積電員工透露賣廠秘辛

「踩雷」了？ 梅嶺賞梅湧車潮 遊客︰花況「指引標示」待加強

