沙鹿有鹿！梅花鹿逛大街 民眾拍影片提醒小心

沙鹿區街頭昨日出現梅花鹿逛大街，民眾發現拍下影片上傳臉書提醒大家行車小心。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市沙鹿區有鹿奔跑，一頭梅花鹿十八日清晨在沙鹿沙田路四段亂竄，民眾王紹任開車行經發現梅花鹿上街頭，他拍下影片提醒大家行車小心，民眾好奇這隻迷途小鹿來源，網友笑稱「沙鹿果然有鹿，不是虛名。」

王紹任指出，昨日開車經過沙鹿區沙田路四段，看到一頭梅花鹿街頭亂竄，他提醒到南寮運動的民眾要注意安全，將小鹿亂竄分享到臉書沙鹿之美後，有人說要打一九九九通報，有人提到沙鹿真有鹿，很振奮。

多數人看到影片說，沙田路來往車輛多，梅花鹿亂竄街頭很危險，希望牠快回山林，避免被捕捉或被車撞。