沙鹿租地非法堆廢棄物 檢方偵結起訴104人

營建廢棄物和廢木材堆成了一座小山，土地周圍搭建了鐵皮圍籬，檢警環專案小組聯手查獲大型環保犯罪集團、非法清理廢棄物。

公視記者楊旻峰報導，「這個集團的成員，他們承租沙鹿區公墓旁的這塊土地，在這裡他們假借是停車場的名義，實際上卻是收受了營建廢棄物還有廢木材，全都堆在這。」

專案小組去（2024）年接獲民眾舉報，德豐環保公司負責人周姓主嫌向沙鹿區不知情地主租用土地，違法提供非法清運業者進場傾倒，僅2024年1至8月，就收受3萬立方公尺營建混合廢棄物與100萬公斤廢木材。

廣告 廣告

保七總隊三大隊中區副中隊長林煒程表示，「以低於行情之價格，向外非法收受堆置及處理廢木材、土木或營建混合廢棄物後，再藉由林姓共犯所開設具有合法清除廢棄物資格之環保公司為掩護，以不實申報之方式，將所收受廢棄物進行再利用或處理。」

周嫌再以另一間擁有乙級許可證的隆福公司名義，以虛構產源的手法，將廢棄物申報，送至合法再利用機構最終去化，掩飾非法行為，檢警透過雲端即時監控清運車輛GPS行車軌跡，勾稽資料比對，去年8月發動搜索，才揪出犯罪集團。

台中地檢署襄閱主任檢察官李毓珮說明，「全案業經檢察官偵查終結，認定周姓被告等104人，分別涉犯《廢棄物清理法》及《刑法》業務登載不實文書等罪嫌提起公訴，另就情節較輕之67名被告為緩起訴處分。」

犯罪集團不法所得共2311萬多元，台中地檢署將周姓主嫌與違法清運業者共104人，依違反《廢清法》、《刑法》業務登載不實文書等罪嫌提起公訴，另緩起訴67人，瓦解環保犯罪產業鏈。