沙鹿納骨堂修繕完工 啟用

沙鹿納骨堂修繕完工啟用祈福儀式。

台中市沙鹿納骨堂建於民國八十八年，使用二十六年來受海風侵蝕致屋瓦損壞，市府投入總經費一四三○萬元啟動屋瓦修繕及防水層更新，並增設一五二一個骨灰櫃位，滿足地方安奉需求。民政局吳世瑋出席完工祈福典禮表示，此次補強除強化建物安全、提供家屬安心追思的環境外，更首創小型骨灰櫃位一五三個，設計簡約溫馨，提升空間利用率並減輕民眾負擔，展現中市府持續優化殯葬設施的決心。

吳世瑋局長指出，市府除提升既有殯葬設施的安全品質，也持續擴增各區納骨塔的存放空間，此次沙鹿納骨堂共新增一五二一個骨灰櫃位，其中一般型櫃位（三十×三十×三十公分）計一三六八個，單櫃收費為三萬元；另因應部分家屬將骨灰再研磨，櫃位空間需求較小，特別設置全市首創的小型骨灰櫃位（三十×十八×三十公分）一五三個，外觀設計簡約溫馨，單櫃收費為二萬元，除有效提升空間利用率，也能減輕家屬經濟負擔，提供更多元、彈性的安奉選擇。

生管處長柯宏黛表示，現代祭祖方式與需求也日趨多元，市府持續強化殯葬設施各項軟硬體建設，今年更投入近二二七○萬元，啟動潭子區生命紀念館、沙鹿區納骨堂及大肚區納骨塔櫃位增設，共計新增二六一三個骨灰櫃位；同時烏日區第九公墓功德二堂也增設一一三六個神主牌位，提升殯葬服務量能，未來也將持續編列預算，逐步增加納骨櫃位與環保葬區等設施，透過多元策略並行，滿足市民多樣化的殯葬服務需求。