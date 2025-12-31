沙鹿綠地停車場暫置工程廢料惹議 區公所曝原因：已請廠商移除

台中市沙鹿區三民路犁份三角綠地停車場遭人隨意堆置大量營建廢棄物，台中市議員楊典忠31日質疑，公共空間為何在毫無告知下被占用。沙鹿區公所回應，已請廠商盡速移除，降低對周邊環境影響。（圖／楊典忠辦公室）

垃圾問題引關注，台中市議員楊典忠31日表示，近期接獲民眾通報稱，沙鹿區三民路犁份三角綠地停車場遭人隨意堆置大量營建廢棄物，除質疑公共空間為何在毫無告知下被占用，也擔憂綠地、停車場變成永久垃圾場。沙鹿區公所回應，已請廠商盡速移除，降低對周邊環境影響。

楊典忠說，接獲民眾反映犁份三角綠地停車場近期遭堆置大量營建廢棄物，走訪現場發現多個停車格被防水帆布覆蓋，底下堆滿石塊與工程廢料，原本作為民眾使用的綠地停車空間，幾乎形同停用，且現場未張貼任何公告或說明，讓許多民眾誤以為是遭人隨意傾倒垃圾，質疑公共空間為何在毫無告知下被占用

廣告 廣告

楊典忠表示， 經向沙鹿區公所詢問，該處係作為三民路人行道工程的「營建廢棄物暫時堆置場」，痛批根本是只許州官亂丟廢棄物，即便是工程需求，也不能忽略行政程序與民眾知情權，且公有土地另作他用，本就應該現場清楚公告用途、使用期限與管理單位，同步做好周邊維護，而非「先堆再說、被問才解釋」的方式處理。

楊典忠稱，本該綠地停車場原本就肩負活化公共空間、提供免費停車的功能，如今卻接連成為工程廢棄物堆置處，也引起民眾擔憂暫時堆置場，會不會變成永久垃圾場，直言過去並非沒有前例，要求中市府應全面檢討工程暫置場選址原則，落實透明公告與管理機制，讓綠地停車場回歸公共使用，而不是被當成最省事的備用場地。

沙鹿區公所回應，犁份三角綠地停車場目前暫置的營建廢棄物，是配合辦理沙鹿區三民路人行空間改善工程所產生的相關廢棄物，現場堆置物均用帆布妥善覆蓋，並採取必要防護措施，無環境污染之虞，也說明承包廠商目前已取得合法堆置場，將請廠商盡速移除，以降低對周邊環境影響。

更多中時新聞網報導

牙科X光輻射低 不一定要穿鉛衣

曹蘭催淚告白劉瑞琪 導演激賞演技

炎亞綸穩交男友6年想婚了