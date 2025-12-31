沙鹿綠地停車場遭堆置營建廢棄物 挨批只許州官亂丟廢棄物

沙鹿區三民路「犁份三角綠地停車場」近期遭堆置大量營建廢棄物，數量龐大。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市沙鹿區三民路「犁份三角綠地停車場」近期遭堆置大量營建廢棄物，現場可見多個停車格被防水帆布覆蓋，底下堆滿石塊與工程廢料，原本作為民眾使用的綠地停車空間，幾乎形同停用，由於現場未張貼任何公告或說明，許多民眾誤以為是遭人隨意傾倒垃圾。

有民眾向市議員楊典忠服務處反映，質疑公共空間為何在毫無告知下被占用，由於營建廢棄土石旁邊恰巧有一支環保局設置的「禁止亂倒」立牌，令人看了相當諷刺。

廣告 廣告

楊典忠表示，經向沙鹿區公所詢問後才得知，該處係作為三民路人行道工程的「營建廢棄物暫時堆置場」，楊典忠說，這根本是只許州官亂丟廢棄物，難道台中市政府的公共工程營建廢棄物就可以直接放在公園綠地上嗎？會不會一放就變成「永久垃圾場」？

沙鹿區公所今日表示，沙鹿區三民路「犁份三角綠地停車場」目前暫置的營建廢棄物，是配合辦理「沙鹿區三民路人行空間改善工程」所產生的相關廢棄物，現場堆置物均已以帆布妥善覆蓋，並採取必要防護措施，無環境污染之虞。承包廠商目前已取得合法堆置場，公所已請廠商儘速移除，以降低對周邊環境影響。

沙鹿區三民路「犁份三角綠地停車場」近期遭堆置大量營建廢棄物，數量龐大。(記者張軒哲攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

跨年天氣+元旦曙光1圖看懂 強烈大陸冷氣團最低下探6度

挑戰馬太鞍溪堰塞湖 施工團隊抵達壩頂開始降挖引流

迎馬年！台南凌霄寶殿火供祈福 烈焰中驚見「火馬」

全台「跨年迎曙光」一次看！ 觀光署精選「北中南東、離島」活動

