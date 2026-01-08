■沙鹿雙捷生活圈 2字頭回歸搶市

文．理財周刊新聞中心

▲捷運藍線B4站/沙鹿車站。

台中藍線B4站附近，有個案「坐4望5」，卻也有新案回歸2字頭，罕有的築底價讓不少購屋族不再觀望，乘勢進場成家。

房市歷經一段時期的盤整，如今市場最新價格已幾乎落底，以台中而言，部分有重大建設、機能優異的區域，更出現破盤優惠，當中以沙鹿雙捷生活圈格外受矚目，同在藍線B4站附近，有的個案「坐4望5」，卻也有新案回歸2字頭，罕有的築底價讓不少購屋族不再觀望，乘勢進場成家。

台中海線近年已翻轉成為購屋熱區，光以梧棲而言，2025年成屋移轉量就比起去年同期大增近一倍，大批量的交易也進一步推升人口數，2025年全年梧棲的淨遷入人口數逼近3千人，僅次於北屯，其折合社會增加率更超過4%，居台中第一，人口大遷移的趨勢，勢不可當。

在地業者指出，以購屋族偏愛的藍線捷運沿線來說，只要一過沙鹿的4字頭區，在沙鹿、梧棲交界區域，就會驟降至2字頭，在海線交通大動脈中華路一帶尤其明顯，不到一站距離形成的極大落差，自備款壓力瞬間少掉上百萬，對購屋族而言，堪稱是海線「性價比」特高的區域。

當地的指標預售案目前以「佳鋐首耀」為首，座落於正中華路，擁有區域罕見的30~31坪精緻3房，含車位總價950萬不到就可入手，換算單價最低僅26.8萬起，專案經理指出，在以沙鹿為中心的活圈，這樣的規劃及親民單總價，可說是無可匹敵，除了適居3房，亦不乏輕負擔2房產品。

該案除了生活機能與沙鹿商圈共享，藍線的B4站區也是目前海線唯一的雙鐵交匯站，現在藍線已經動工，10年後這裡將成為整合捷運站、火車站、巴士轉運站的樞紐中心，無論要去市區、港區、高鐵、其他縣市、甚至機場，通通都會在這裡轉乘，「台中雙捷交匯處的發展已經有目共睹，而海線目前就只有這一站，對購屋族來說是絕佳機會。」

「佳鋐首耀」基本資料

位置 梧棲區中華路163號旁 基地 1290坪 戶數 182戶住家，4戶店面 樓層 地上15層，地下3層 坪數 二房26~28坪、三房30~38坪 價格 每坪26.8萬元起

※上述資料來源於昕華廣告，僅供參考。

※以上行徑距離與時間皆參考自Google Map，實際情形仍需以消費者自行前往時間為準。

查看更多>https://reurl.cc/KO9Gym

