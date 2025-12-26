沙鹿「偽停車場」半年堆出3萬方米垃圾山！爽賺2311萬 檢起訴104人瓦解黑鏈

沙鹿「偽停車場」半年堆成3萬方米垃圾山，中檢起訴104人瓦解廢棄物黑鏈。中檢提供

台中環保業者周姓男子夥同家人及員工組成非法廢棄物清運集團，在沙鹿以設置停車場名義承租土地，實際上卻提供多家違法業者清倒不明廢棄物，短短半年就堆出3萬立方米垃圾山，不法獲利高達2311萬元。台中地檢署今天偵結，依違反廢棄物清理法等罪嫌起訴周男母子檔與集團員工共104人。

起訴指出，周男原為「得豐環保公司」實際負責人，該公司曾因非法設置轉運站遭主管機關廢止許可，但他實質掌控另一間領有乙級許可證的「隆福公司」，並夥同其母親楊女、表弟林男及多名員工組成非法清運集團。

檢警查出，周男先向不知情地主承租位於沙鹿區一塊土地，對外佯稱將闢建為停車場，暗地裡卻違法提供給多家清運業者進場傾倒廢木材、營建混合物及垃圾。

檢方發現，該集團以此謀取暴利，按重量收取每公斤4至6元，或按體積每立方米收取1500至2500元的高額處理費。經統計，光是去年1月至8月間，該場址收受的營建混合物就超過3萬立方米、廢木材逾100萬公斤，數量極為龐大，非法犯罪所得高達新台幣2311萬餘元。

據了解，周男為規避主管機關查核，利用隆福公司名下的合法管制車輛，將非法場址內經簡易分類的廢棄物，先行轉運至合作環保公司的堆置場，再指示表弟林男在環境部申報系統中虛偽填報產源，謊稱廢棄物是直接從各工地載運進場，企圖以「合法車輛」與「不實數據」掩蓋其非法設置轉運站的事實，嚴重損害廢棄物管理的正確性。

台中地檢署據報後指派主任檢察官吳錦龍規劃「淨土專案」，統合警、調、環保等相關機關組成專案小組，歷經半年多來縝密蒐證，首波搜索24處成功羈押周男獲准，隨後接續發動5波偵查行動，徹底瓦解此一龐大的非法清理產業鏈，偵結共起訴104人，包括集團核心成員、場址提供者，以及21家明知故犯的違法清運業者，另有67名涉案情節較輕且坦承犯行的違法清運者，則予以緩起訴處分。



