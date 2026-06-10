沙鹿「迷你萬里長城」入口處長期垃圾堆積 網轟：惡臭堆３週沒人管

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台中市沙鹿區素有「台版迷你萬里長城」之稱的休閒景觀步道，近期遭民眾爆料，步道入口附近的國道三號高架橋下停車場旁，長期遭人傾倒、堆積大量生活垃圾。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市沙鹿區素有「台版迷你萬里長城」之稱的休閒景觀步道，近期大批運動民眾爆料，步道入口附近的國道三號高架橋下停車場旁，長期遭人傾倒、堆積大量生活垃圾，不僅在夏季高溫下飄散陣陣惡臭，甚至一堆就是兩、三週無人問問，淪為另類的「隱藏版垃圾場」。

地方民眾表示，該處不僅是知名景點，更是沙鹿、梧棲及龍井居民前往台中都會公園的重要休閒運動廊道，每天出入人潮眾多；每逢假日團體活動過後，垃圾量更呈倍數增長。最諷刺的是，該處就緊鄰道路旁，甚至還是垃圾車每天固定行經的路線，居民卻只能眼睜睜看著垃圾車急駛而過。

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最令人不解的是，垃圾堆放位置緊鄰道路旁，甚至就在垃圾車固定行經路線，但垃圾就是眼睜睜看垃圾車急駛而過。現場既沒有垃圾收集設施，也沒有禁止棄置垃圾的告示牌，導致民眾誤以為該處可集中放置垃圾，使問題日益惡化。

民眾說，該處垃圾問題長期以來反覆發生，卻始終看不到有效改善，彷彿成了環保局、區公所及里辦公處之間的「三不管地帶」。垃圾愈堆愈多時沒人清運，環境惡化也沒人管理，直到民眾反映才偶爾處理，缺乏固定巡查與維護機制。

民眾認為，身為進入沙鹿的重要門戶，也是海線地區知名景點及運動廊道，相關單位應儘速釐清管理權責，建立定期巡查與清運制度，並設置警示告示牌及垃圾管理措施，避免公共空間長期淪為垃圾堆置場所。