沛綠雅氣泡礦泉水 遭法院認定「不是天然」

法國知名瓶裝水品牌「沛綠雅」（Perrier）近來麻煩不斷。（示意圖／翻攝自pexels）





法國知名瓶裝水品牌「沛綠雅」（Perrier）近來麻煩不斷，繼水井遭指受糞便污染後，品牌近日又在美國法庭上遭受挫敗。賓州法院裁定，沛綠雅在當地販售的產品並非品牌宣稱的「天然礦泉水」，而是經過人工處理的氣泡軟性飲料，未來將以軟性飲料類別課稅。

根據《紐約郵報》報導，事件起於2019年。當時一名住在賓夕法尼亞州的女子珍妮佛（Jennifer Montgomery），購買沛綠雅後發現收據上多了一筆銷售稅。她認為，自然飲用水與礦泉水在美國屬於民生基本品，不應被課稅，因此提出訴訟，質疑沛綠雅標示不實。

此案歷經五年審理、上訴再上訴，法院近日做出最新決定，再度駁回原告主張。法官認為，沛綠雅的產品經人工碳酸化，性質上與一般加氣飲料接近，因此不應列入「天然/礦泉水」範疇，而是「軟性飲料」。如此一來，該商品便需依照規定繳交1%至2%不等的飲料銷售稅；部分城市甚至依重量額外計費，使零售價格可能再度拉高。

判決書指出，Perrier在水源淨化後額外加入二氧化碳氣泡，美國食品暨藥物管理局（FDA）也補充說明，瓶中氣泡並非水源中天然存在，而是經後製添加，因此不符合法規中「天然礦泉水」的定義。

事實上，據《BBC》報導，Perrier在先前就因水源處理方式備受質疑。調查指出，Perrier在法國販售的礦泉水中，有至少三分之一曾使用紫外線殺菌、碳濾器及超細微濾網等技術。儘管水質仍符合飲用安全，但依歐盟嚴格規範，「天然礦泉水」必須於取水到裝瓶全程不經任何人工處理。專家直言，若品牌不得不使用過濾技術，代表他們已意識到水源品質受到威脅。

《世界報》與法國公共廣播的調查更揭露，Perrier母公司雀巢（Nestlé）曾與政府官員協同行動，試圖掩蓋污染問題，甚至推動修法，使爭議做法合法化。法國參議院後續的調查報告也指出政府存在「刻意隱匿」的情形。對此，法國總理辦公室承認在判斷上確有「失誤」，但強調事件未危及公共健康。

水文學家艾瑪．哈齊薩（Emma Haziza）分析，氣候變遷使南法自2017年以來連年面臨乾旱，加上區域內農業密集、人口眾多，使農藥、人類排泄物等汙染物逐漸滲入深層含水層，打破過去「深層水源不會受污染」的認知。Perrier 取水地位於地中海沿岸，正是最早受衝擊的區域之一。

