河內捷運紙橋站 (圖)

其他人也在看
天氣冷發動車子要先「暖車」？ 專家揭迷思：這2種車才需額外注意
根據美媒《今日美國》報導，美國汽車協會（AAA）建議，現代汽車在寒冷天氣中，只需在發動引擎後、花幾秒鐘繫好安全帶的時間即可開車。這段短暫空檔足以讓機油流向引擎的重要部位，避免磨損。美國環保署（EPA）也提醒，長時間怠速不僅增加引擎負擔、造成空氣汙染，更浪費油料...CTWANT ・ 1 天前
TOYOTA推出賣相極佳的全新旗艦電動房車bZ7，將撼動TESLA Model S的市場地位？
特斯拉（Tesla）全球電動車銷售不斷下滑，不只是因為市場需求趨緩，來自傳統汽車大廠推出新款電動車的逆襲，也侵蝕了特斯拉的電動車市占。TOYOTA近日和中國廣汽合作，打造的新款 bZ7 電動房車，不僅具備時尚亮眼的外觀和內裝，其配備和科技水準之高，也令人印象深刻，就尺寸大小而言，bz7的主要競爭對手，將是特斯拉 Model S 和比亞迪的 Han L 。汽車日報 ・ 8 小時前
中古電動車銷售速度最快！研究顯示：因為收購價「近乎悲劇」…
中古電動車銷售速度最快！研究顯示：因為收購價「近乎悲劇」…SiCAR愛車酷 ・ 20 小時前
中華車市占衝刺15% 代理三菱新品年底上市
中華車（2204）總經理曾鑫城16日表示，三菱（Mitsubishi）十年來首款新車XForce，將由中華車推動台灣製造...聯合新聞網 ・ 1 天前
Lexus IS300h 三度小改款車價喊漲！F Sport 車型漲最兇
Lexus IS 車系是品牌四門轎跑車，9 月時推出第三次小改款，換上類似新世代 ES 的家族識別，車內則有雙 12.3 吋螢幕，日本預計明年 1 月推出，日媒已率先得知車型編成與售價，三個車型不但全都漲價，其中 F Sport 車型大漲 11 萬元台幣。自由時報汽車頻道 ・ 17 小時前
影/台大社科院旁300萬休旅車自撞 車頭碎裂、1輪噴飛
今（17日）上午在台灣大學社會科學院外，發生嚴重自撞事故，有輛休旅車不明原因高速衝撞分隔島，當場側翻，輪胎噴飛之外，車頭也全毀，近距離的破碎變形現場畫面出爐，整輛疑似是要價3百多萬的Infiniti FX35休旅車，毀損相當嚴重。中天新聞網 ・ 20 小時前
光陽X-Tera 350都市越野兩相宜！Kymco米蘭車展帶來全新跨界黃牌大羊
Kymco光陽機車在2025米蘭車展（EICMA 2025）正式發表全新「X-Tera 350」，是一款融合城市通勤與越野探險精神的跨界速克達。原廠強調其強悍的動力、高規格配備與先進科技，成為品牌DT-X系列之後的新旗艦級冒險車款，鎖定Honda ADV 350等級距市場。地球黃金線 ・ 1 天前
2025 米蘭車展｜Honda CB1000GT旅行車發表！V3R概念實現、更多E-Clutch技術下放！
儼然成形的全新CB1000宇宙對Honda來說或許是本世代最重要的幾個分支，繼2024 EICMA 米蘭車展發表CB1000 Hornet，稍早的八耐與移動展亮相CB1000F外，2025 EICMA米蘭車展中Honda也正式發表了CB1000GT，同時V3R概念架構也轉換為可實動的概念車樣貌，還有更進一步擁抱市場、破圈拓展消費族群的酷洛米聯名展示？更多元的現代化本田已然成形。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
高雄73歲開車失控暴衝！撞翻待轉區8機車 8人受傷1人身亡
高雄市楠梓區土庫一路、土庫二路16日下午發生連環車禍，一輛自小客車先與機車發生碰撞，隨後衝向待轉區，波及8輛機車。除汽車駕駛外，共造成9人送醫，其中一名傷者搶救後宣告不治，肇事陳姓駕駛酒測值為零。目前汽車陳姓駕駛已依過失致死逮捕並後續移送橋頭地檢署偵辦。中天新聞網 ・ 1 天前
XPEL推出改色車漆保護膜，解鎖風格與防護新境界。多款高級色彩、質感選擇與10年保固！
長久以來，汽車愛好者在追求車身色彩個性化時，往往需在昂貴的烤漆重塗或缺乏耐用性的傳統改色膜之間做出取捨，而隨著車主對個性化車色與車漆長效保護的需求日益提升，全球汽車防護領導品牌 XPEL 宣布在台正式推出全新「改色車漆保護膜」（COLOR PPF），以兼具風格與防護的創新科技，開啟汽車包膜個性化色彩與頂級防護的新篇章。此款產品延續 XPEL 在車漆保護膜領域近 30 年來的專業技術，並進一步解鎖多彩車漆風格，以兼具風格與防護的創新理念，為想讓愛車煥然一新、展現個人風格的車主，帶來色彩更耀眼、性能依舊頂尖且持久的全新體驗。XPEL 改色車漆保護膜系列共推出 16 款靈感源自原廠車色的高級色彩，並提供亮光、消光與金屬光澤三種質感選項，滿足不同風格偏好的車主需求。告別透明車漆保護膜的單一選擇，XPEL改色犀牛皮以16款靈感源自原廠車色的高級色彩，提供業界領先的10年保固，展現自然協調且不失個性的風格。改色車漆保護膜的上市進一步完善了 XPEL 汽車保護膜的產品陣容，也是車主們引頸期盼以久的產品。從透明到彩色車漆保護膜、內飾保護膜、汽車隔熱紙，到前擋玻璃保護膜，XPEL 以創新科技引領汽車保護CARLINK鏈車網 ・ 15 小時前
新竹湖口連環車禍 進口名車連撞3汽車.再撞機車
新竹市 / 綜合報導 11月14日下午，在新竹湖口的成功路上，發生一起連環車禍，根據目擊者表示，有輛黑色轎車先連撞了三輛汽車，之後再往前衝撞騎士，讓駕駛跟騎士都嚇壞了，帶您看一段當時情況。事發是在下坡路段，一輛黑色轎車卡在道路最外側的圍牆邊，前方還有一台機車橫躺在地，眾人紛紛下車查看，隨後醫護人員趕往現場，協助遭撞的騎士送醫治療，當事騎士事後也在網路上留言，只是停個紅燈也被撞，而且還一連撞那麼多部車，真的很無奈。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
最新／又是高齡駕駛！73歲翁駕車下橋違規右轉如「打保齡球」撞機車群 釀1死8傷
即時中心／徐子為報導今（16）日下午5點許，高雄市楠梓區發生一起重大傷亡車禍，1名73歲男子駕車先是衝撞一輛紅色機車後，失控又撞向待轉區的8台機車，造成9人送醫，其中1名傷者在送醫搶救後仍宣布不治。楠梓警分局調查，73歲的陳姓男子今天傍晚5時許駕車行經土庫一路陸橋，下橋後，欲右轉清豐二路360巷，當時直行下橋的機車男騎士反應不及當場撞上，陳翁的轎車隨後暴衝至機車待轉區。當時在待轉區的8輛機車被陳的轎車如打保齡球般衝撞，讓現場機車東倒西歪，還有一輛機車卡在肇事轎車頭下，事故現場機車倒一排，零件散落一地，場面狼藉。高雄警消說明，今天17時12分發生1起楠梓區土庫一路車禍救護案，消防局出動6車14人前往搶救，現場為1自小客車與多輛摩托車發生車禍，到場無人受困，均意識清楚，共9名患者（5男4女）由本局救護人員處置後送醫。據悉，陳姓駕駛經酒測，未有飲酒情事。但其中一名林姓傷者今晚傳出不幸傷重宣告不治。詳細肇事原因，仍有待後續釐清。據了解，肇事的陳姓男子家就住在附近，土庫一路陸橋下橋時禁止右轉至清豐二路360巷，陳翁違規部分，警方將依法開罰，肇責待交通大隊分析釐清。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：最新／又是高齡駕駛！73歲翁駕車下橋違規右轉如「打保齡球」撞機車群 釀1死8傷 更多民視新聞報導TWICE下周來台開唱！子瑜「家鄉場」引爆期待國1虎尾段「3車連環撞」 19歲男乘客遭拋出車外身亡新北離奇車禍！機車騎士撞單車自行就醫倒地亡 高大成分析「死因」民視影音 ・ 22 小時前
國道藏陷阱！ 驚見「大鐵架」擋路 8車閃不及撞上
桃園市 / 綜合報導 昨(16)日深夜，國道1號南向的桃園路段發生異物掉落事故，有一個大鐵架倒放在內側車道，有駕駛開車直接撞上，連車上的安全氣囊都直接爆開，而停靠路邊時發現還有其他車輛受害，包含他們自己，直言至少有8輛車閃避不及，撞上鐵架後受損，國道警方表示，疑似是小貨車後方的蓬架，目前正擴大調閱沿線監視器追查掉落物車輛。汽車直行開在國道上，但放眼所及，道路幾乎被黑夜壟罩，視線受到影響，只能靠路燈及車燈照亮前方，下一秒，突然有個鐵架四腳朝天，倒放在內側車道上，駕駛發現時來不及閃避猛力撞上，力道大到連安全氣囊當場爆開，讓車上的人全都嚇壞，幸好車輛沒有失控，駕駛緊及停靠在旁邊，才發現前方也有一台白色轎車，疑似也是鐵架受害者，閃著雙黃燈停靠在路上。當事駕駛，也發文還原事發情況，15日晚上11點54分，開在國道一號南下46.4公里處，突然撞上鐵架，不只他們前座安全氣囊爆開，還有其他7輛，總共8輛汽車因此受害，他們也擔心，是否有其他受害者。事故發生後整排車，閃著燈暫停在車道上，有的車頭凹陷，有的車底板金掉落，車體零件扭曲碎裂看不清原本樣子，而鐵架被連續輾過也嚴重變形變成廢鐵。國道第一大隊分隊長陳孟宏說：「貨物掉落依道路交通管理處罰條例，可處汽車駕駛人新台幣3000元以上，18000元以下罰鍰。」整起事故造成多車受損，但幸好駕駛與乘客都沒有大礙，國道警方也表示，肇事鐵架疑似是小貨車後方的蓬架，目前正擴大調閱沿線監視器，追查掉落物車輛。 原始連結華視影音 ・ 20 小時前
電動車需求疲軟， 福特德國Explorer、Capri製造 工廠被迫裁員 1000 人
福特（Ford）將在其位於德國科隆的電動汽車工廠裁員多達 1000 人，以應對歐洲電動車需求低於預期。原本福特Firesta生產工廠在耗資10億美元進行改造後，用以生產Explorer 和 Capri 兩款休旅車，但實際銷售能力遠低於其產能。汽車日報 ・ 1 天前
2026年式Audi Q7、Q8在台上市！升級新增「抬頭顯示器、動態全輪轉向系統」
為持續提供豪華駕馭體驗，台灣奧迪即日導入2026年式Audi Q7、Q8豪華旗艦休旅車系，同步升級抬頭顯示器與動態全輪轉向系統，讓駕駛能更直覺掌握行車資訊，帶來安全與舒適兼顧的駕駛享受。2026年式Audi Q7車系售價自329萬元起，Audi Q8車系則為413萬元起。Zeek玩家誌 ・ 1 天前
Volvo歲末祭百萬大禮！入主享「低首付、零利率」多元購車優惠再抽「北歐極光自由行」
承繼北歐斯堪地那維亞的文化精髓與人文薈萃，Volvo汽車帶給消費者的是獨樹一格、簡約典雅的風尚豪華感受。為回饋廣大車主的支持，於指定期間內購買Volvo全車系任一車款，不僅可享低首付、零利率等多元購車財務方案外，凡於2025年11月1日起至2026年2月9日期間掛牌之車主，還可參加總價值達20萬元之「北歐極光自由行」抽獎活動，讓更多喜歡Volvo的消費者，以輕鬆且彈性的方式，體驗北歐品牌所代表的純粹駕馭與安心守護，更有機會親遊蘊育Volvo的北歐大地。Zeek玩家誌 ・ 1 天前
堅持在現實面前完全不值錢！傳特斯拉Tesla正在考慮搭載Apple CarPlay...
堅持在現實面前完全不值錢！傳特斯拉Tesla正在考慮搭載Apple CarPlay...SiCAR愛車酷 ・ 21 小時前
普發1萬元怎麼花？普利司通雨季換胎推限時保固再加碼回饋
政府即將普發1萬元現金，加上東北季風報到、台灣正式進入雨季，濕滑路面帶來的行車風險同步升高，台灣普利司通 (Bridgestone) 為協助車主提前備戰雨季，特別推出「安心保固，限時加碼」活動，提供一年道路損壞保固，還能再領500元7-11電子禮券，車主不妨把這筆「小確幸」投資在最實際的安全升級上。地球黃金線 ・ 1 天前
全國首款油電機車 PGO 威力125 榮獲第34屆台灣精品獎
全國第一台油電機車 PGO 威力125 榮獲 第34屆台灣精品獎 殊榮，PGO 摩特動力再次以卓越的造車工藝與創新技術，為台灣機車產業寫下新里程碑。這項榮耀不僅彰顯 PGO 在製造品質上的堅強實力，更象徵台灣在油電機車領域的技術進步與創新能量。 PGO 摩特動力機車自創立以來，秉持著「沒有最好、只有更好」的造車理念，連續 22 年榮獲台灣精品獎，為機車產業樹立技術與品質標竿。 這次 威力125 結合 PGO 自主研發的 AI智能雙動力系統，成功將「油車的動力」與「電車的節能」完美整合，打造出能源局認證一級節能，每公升可跑 65.6 公里的冠軍油耗表現，威力125 絕對是兼具性能與經濟性的新世代…CarFun玩車誌 ・ 23 小時前
婦推嬰兒車過馬路遭撞！ 直行車未禮讓還肇逃
新北市 / 綜合報導 新北市新店區一名婦人，日前推著嬰兒車過馬路，因為路口分別是閃光黃燈及紅燈，她因此快步穿越，沒想到一輛直行轎車沒有禮讓，直接開過去還擦撞到嬰兒車，讓婦人嚇了一大跳。有網友在底下留言，這輛車疑似之前也有違規紀錄，多次被檢舉。民眾提供影片，這輛車曾經逆向闖入車道，害得他差點摔車，如今在新烏路上又違規，所幸嬰兒沒事，但婦人肩膀不舒服，目前已經驗傷並完成報案，警方也將通知肇事車主到案說明。婦人推嬰兒車快步穿越馬路，下一秒一輛直行車開過，撞到嬰兒車，婦人被嚇得原地愣住，肇事車竟然沒停下好傻眼，換個角度看，轎車呼嘯而過，嬰兒車被撞開還好沒有倒，婦人趕緊走到路邊，查看嬰兒是否受到驚嚇或受傷。附近居民說：「天天都在過(馬路)，那個也不行，我們要過去的時候，它(車輛)一直過去過去，我手就把它擋了，我說我要過。」驚悚瞬間就發生在新北市新店區，新烏路一段路口，昨（16）日下午，62歲林姓婦人推嬰兒車走斑馬線，轎車不禮讓撞上還肇逃，民眾目擊幫忙以車追人想攔阻，無奈沒追上，記者羅立安說：「記者實際回到現場，發現這個路口都是閃紅燈的狀態，如果民眾想要安心一點過馬路，可以選擇先按下這個按鈕，之後等待號誌變成綠燈再做通行。」影片在網路發酵，眼尖網友比對車牌，發現這台車疑似多次違規，事發在8月底一樣在新烏路一段。機車一過彎緊急剎車，因為眼前這車囂張逆向闖入車道，騎士差點摔車，但駕駛不停不理還落跑，今年9月10月，同一台車也接連被舉發，網友說把烏來山路當廚房在開，這次擦撞嬰兒車，好險嬰兒沒大礙，但婦人因右肩不適，前往醫院驗傷並報案，警方也將通知車主到案說明。 原始連結華視影音 ・ 12 小時前