河內環湖電車推文化觀光 台灣珍奶茶香飄溢受好評

（中央社記者曾婷瑄河內28日專電）越南河內市旅遊所主辦的首屆非物質文化遺產推廣活動，27日舉行啟動儀式。台灣製茶師徐國安受邀展示於越南製作的古樹茶及台灣珍珠奶茶。參與者對台灣茶葉與珍奶文化讚不絕口，表示也期待造訪台灣。

「河內：觸及記憶」活動以圍繞河內竹帛湖（Hồ Trúc Bạch）擺放6台舊電車車廂所構成的「街道博物館」展開，描繪越南1975年計畫經濟下補貼時代（Thời bao cấp）的生活樣貌，邀請記者、作家、旅行社與觀光業者組成10組參訪團，輪流踩點、參觀。

車廂仿造法國殖民時期的越南電車，復古味十足。車廂內呈現不同的越南傳統文化及體驗活動，如河粉米線、傳統糕點、咖啡、路邊茶攤等。每節車廂一樓是博物館式的展覽空間，二樓則是體驗空間。車廂與街道博物館的數量預計會繼續增加。

其中一個車廂的街道博物館主題為「茶與風雅愛好」，介紹道地的茶文化，以及製茶、插花、古玩等愛好。

承辦方巴亭坊的副主席阮民輝（Nguyễn Dân Huy）對於來自台灣、在越南深耕20年徐國安所製的茶葉讚不絕口，因此特邀徐國安的河安茶公司在現場展示「野生型」的古樹茶，及「完全野生」的古樹茶。

後者主要長在石頭上，所謂「上者生爛石」，韻味及內含物更加獨特稀有。徐國安引進台灣技術，在越南北部採摘製作相當稀有的古樹茶，成為製作越南古樹茶與紅茶的先驅。

徐國安的女兒徐宇德也為活動特地來河內，以她在台灣茶飲店多年的經驗，搭配自家蜜香紅茶與從台灣帶來的珍珠，為賓客烹煮熬製珍珠奶茶，現場台味十足，參與者愛不釋手。

越南建設部員工阮玉光（Nguyễn Ngọc Quang）也是徐國安茶葉的「粉絲」。他告訴記者，他接觸過許多茶研究家，「但了解越南野生茶的，徐國安應該是第一人；發現並發揚越南野生茶的，他也是第一人」。

講到台灣珍珠奶茶，阮玉光說，「文化是多元載體，越南和台灣的文化交流頻繁。珍珠奶茶是台灣的文化特色，但使用的茶葉卻生長於越南，是台越結合。國家有邊界，但文化是沒有邊界的」。

透過好茶在越南推廣台灣的徐國安告訴記者，台灣的珍奶是健康的，並沒有過多的化學添加物，「我想做國民外交。台灣人需要低調一點做事，只要能為台灣這塊土地做一些事，不需要額外宣傳，默默做就好」。

民眾Mimi、幸（Hạnh）和嫻（Hiền） 排著隊等待珍奶。她們向記者表達非常喜歡來自台灣珍珠奶茶。幸更是笑著表示，「這我最喜歡的飲料，每天都要喝」。

因珍珠奶茶和各種美食，讓她們很想赴台旅遊，且前陣子台灣旅遊也在社群媒體上相當熱門。幸說，她已經在計劃明年訪台。嫻的母親則曾住過台灣，讓她很嚮往。

河內市旅遊所副所長陳忠孝（Trần Trung Hiếu）在接受中央社訪問時說，兩年來，這6台車環繞湖邊，喚醒民眾對過去生活的記憶，受到國內外觀光客喜歡，希望持續利用這些車，透過非物質文化遺產的角度，推廣河內觀光旅遊。

他指出，這是創新的旅遊模式，不僅注重景區，更著重過去文化歷史感受，讓遊客體驗傳統文化復甦的過程。

提到台灣遊客，陳忠孝開心說，「河內市人民非常歡迎台灣觀光客，這裡治安也好，我們希望台灣遊客能來體驗河內的不同旅遊，感受不同文化」。（編輯：張芷瑄）1141228