河北彩伽宣布好消息！新身分曝光
歲末年終，最具人氣的日本女優河北彩伽驚喜現身JKF雜誌第100期「Merry Kissmas」耶誕封面。河北彩伽不僅在台灣累積了超高人氣，更將台灣視為「第二個家」。不只拍攝了旅遊手帳，更宣布將以「萌名」這個新身份進軍歌唱與時尚圈。
自2021年夏天回歸業界後，河北彩伽的人氣持續攀升。隨著工作往返的機會增加，河北彩伽坦言，台灣這塊土地慢慢成為她心中真正感到「安心」的地方。她不僅跑遍台北、台中、台南拍攝和吃美食，還笑說地瓜球「哪裡都好吃」，而臭豆腐則是「到哪都一樣臭」，對台灣美食的熱愛可見一斑。她和社長討論後，決定製作「旅遊手帳」，記錄她在台灣各地的旅程與美食足跡。
河北彩伽回憶起2024年的TRE台北國際成人展，至今仍印象深刻。她坦言，自己當時因為累積的情緒而在舞台上落淚。她形容那是壓力釋放的瞬間，也是與自我拉扯的時刻。然而，她也特別提到，是大家的支持讓她一步步蛻變，變得更有自信。
除了女優身份，河北彩伽驚喜宣布，未來將以「萌名」這個新身份，正式進軍歌唱和時尚圈。她更預告自己明年會推出第二首單曲，讓粉絲充滿期待。
由於旅遊手帳與社群分享，河北彩伽發現越來越多台灣女生開始關注她，留言詢問她的穿搭單品、配件品牌與保養習慣，這讓她感到非常開心。她笑說，自己私下也是一個「會瘋狂研究穿搭細節的人」，如果能用「萌名」身分，陪伴女生一起變美、一起去旅行，那會是另一種很幸福的成就感。
