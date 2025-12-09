河北彩伽愛台灣 唯有臭豆腐「到哪都一樣臭」

最漂亮的聖誕公主河北彩伽出現啦。（JKF提供）

JKF 雜誌迎來第 100 期，特別邀請河北彩伽拍攝 Merry Kissmas封面；未來她將以「萌名」的新身份跨足歌唱與時尚領域，明年即將推出第二首單曲。自 2021 年重返業界以來，意外在台灣找到真正的安心感。前陣子一張她在保母車上睡著的素顏照掀起討論，粉絲留言大讚她的真實與努力，那份卸下濾鏡的疲憊模樣，更讓人感受到她認真生活的一面。

因為越來越喜歡台灣，她和社長討論後著手製作「旅遊手帳」，記錄在台灣各地的拍攝、美食與旅程，她笑說地瓜球哪裡都好吃、臭豆腐則是「到哪都一樣臭」。回想 TRE 台北國際成人展，她曾因壓力大在台上落淚，但也正因粉絲的支持一步步建立自信。她說，如果有天在街頭遇見她，歡迎主動打招呼，她很想親自握著粉絲的手道謝。

廣告 廣告

河北彩伽明年將以「萌名」發行第二張單曲，要支持喔。（JKF提供）

回顧 2024 年 TRE，她仍難忘那個巨型舞台與萬人焦點同時湧來的震撼。少了三上悠亞在身邊，她得獨自面對所有壓力，「最後一天真的因為情緒累積而哭出來。」如今隨著經驗累積，她能更自在地享受舞台，也特別感謝港澳、新馬與台灣粉絲一路陪伴，讓她在 TRE 的舞台上一步步蛻變成更有力量的自己。

熱愛耶誕氛圍的她，每年都會抽空到東京迪士尼感受節慶能量；若能規劃理想的耶誕節，她希望與家人一起出國旅行，好好放鬆。此次擔任百期封面，她也特別把重心放在女性粉絲身上。隨著旅遊手帳與社群分享，她發現越來越多台灣女生開始詢問她的穿搭、配件與保養習慣，讓她相當開心。她說自己私下也會瘋狂研究穿搭細節，如果能以「萌名」陪伴女生一起變美、一起旅行，那將是另一種幸福的成就。

河北彩伽每年都會到東京迪士尼感受聖誕氣氛。（JKF提供）

更多鏡週刊報導

49歲昔日偶像劇男神驚傳罹癌二期 半年400萬就醫保命

朱孝天控遭相信音樂「抹黑潑髒水」 五月天經紀人發文回酸

峮峮《飢餓遊戲》畢業了 製作單位曝原因致歉