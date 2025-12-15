河北彩伽狂跑台灣「跌落第一寶座」！ 粉嘆「不務正業」內行曝真正盤算

娛樂中心／綜合報導

日本人氣暗黑女神河北彩伽近年積極拓展事業方向，日前她透露要計畫製作一本「旅遊手帳」，把自己在台灣各地走訪的行程與美食記錄下來，直言「台灣真的很像我的第二個家。」不過此舉也引發部分網友質疑，認為她沒有專心在日本拍片，反而頻繁往返台灣，「1原因」跌落暗黑界第一寶座。對此，內行網友分享真正盤算。





河北彩伽日前推出「旅遊手帳」，記錄自己在台灣各地的生活點滴與美食體驗。（圖／翻攝「saika_kawakita__official」IG）

有網友在PTT發文提問「河北彩伽一直跑來台灣是怎樣？」指出她近期多次來台拍攝旅遊內容，質疑她「不務正業」，不好好在日本拍作品，反而把重心放在台灣。原PO指出，河北彩伽原本在日本有穩定拍片表現，反而頻繁來台灣拍攝旅遊內容，且在台灣期間也未進行成人作品相關拍攝。原PO因此質疑，她長時間將重心放在海外行程，導致原本在業界的排名下滑，第一名位置已被其他人取代，甚至不排除是出現職業倦怠的情況。

原PO甚至點名前暗黑天后、現任人氣偶像三上悠亞，提到她加入台灣職籃聯盟TPBL福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy，認為兩人都逐漸偏離原本的演藝路線，直言「這樣不會被日本人說不敬業嗎？」甚至拋出「台灣是不是被AV女優當成農場」的質疑。





河北彩伽也不吝嗇表達對台灣的喜愛，坦言「台灣真的很像我的第二個家。」。（圖／翻攝「saika_kawakita__official」IG）









貼文曝光後引發熱烈回應，不少網友認為，現今不少女優選擇多元發展，拍片只是打開知名度的一種方式，「有名氣之後當然會找更好賺的路」、「來台灣工作、旅遊一次賺好幾筆」、「台灣金主多、消費力也高」、「拍片是曝光，真正賺錢在檯面下」、「留在日本永遠只會被定型成AV女優」、「本質就是為了賺錢，這比拍片輕鬆又好賺」。

事實上，河北彩伽日前推出「旅遊手帳」，記錄自己在台灣各地的生活點滴與美食體驗。河北彩伽也不吝嗇表達對台灣的喜愛，坦言「台灣真的很像我的第二個家。」她不僅走遍台北、台中、台南拍攝與品嚐美食，還笑說「地瓜球不管在哪裡都好吃」，至於臭豆腐則是「不管到哪都一樣臭」。她也親切表示，若未來在台灣街頭巧遇粉絲，歡迎主動打招呼，若有機會，她很想親手向大家道謝，說聲「謝謝你們。」

原文出處：河北彩伽狂跑台灣「1原因」跌落暗黑界第一寶座！粉絲嘆「不務正業」內行曝真正盤算

