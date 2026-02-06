河北彩伽突預告「重大宣布」！粉崩潰：該不會要引退…

娛樂中心／綜合報導

日本暗黑女星河北彩伽擁有清純臉蛋及魔鬼身材，憑藉極大反差擄獲海內外粉絲的心，被視為三上悠亞的接班人；近年頻繁造訪台灣的她，還特別開設IG紀錄在台旅遊日常，深受台人喜愛。沒想到，事業正值巔峰時期的河北彩伽，突然發文預告今晚（6日）將宣布重大消息，令一票粉絲怕爆，「不會是宣布引退吧...」。

據悉，河北彩伽當年出道就迎來巔峰，2019年突然消失足足2年，之後才捨棄舊名「河北彩花」以新名回歸；然而她近年除了忙於拍片外，也跨界藝名「萌名」展開歌手生涯、甚至參演日劇，再次讓引退的消息滿天飛。對此，AV達人「一劍浣春秋」曾指出，「她確實很認真地把衣服穿回來」，不過河北彩伽雖然曝光量極大，但仍未像明日花綺羅、三上悠亞一樣，可透過接商演和代言而獲得穩定收入，因此他不認為河北已經做好引退的打算。

廣告 廣告

河北彩伽突預告「晚間有重大宣布」！一票粉崩潰「出事了」：該不會要引退…

河北彩伽是日本暗黑界人氣女神。（圖／翻攝「saika_kawakita__official」IG）

河北彩伽突預告「晚間有重大宣布」！一票粉崩潰「出事了」：該不會要引退…

河北彩伽是日本暗黑界人氣女神。（圖／翻攝「saika_kawakita__official」IG）

不過，河北彩伽今（6日）無預警在X平台發出預告文，今晚7時（台灣時間6時）將宣布重大消息，一夕間再掀起引退猜測。由於在日本女優宣布引退是很重要的事，通常會在社群上用重大發表的形式昭告天下，不少網友也驚慌表示，「總覺得有種不好的預感…」、「該不會是宣布結婚」、「別說要引退啊」。但也有網友認為應該只是新曲發表「去年也是2/6號宣布新歌」、「印象中她去年TRE有說希望再來，所以今年TRE之前應該不會退」。

河北彩伽突預告「晚間有重大宣布」！一票粉崩潰「出事了」：該不會要引退…

河北彩伽突預告有重大宣布，嚇壞不少人。（圖／翻攝「@Saika_Kawakita」X）

對此，河北彩伽稍早準點公開真相，「致一直支持我的各位：我最近加入了新的經紀公司T-Powers」，重磅宣布將改回原名，「我的女優名稱也將恢復為『河北彩花』，我會珍惜這次機會，努力向前邁進，繼續加油！」雖然也算是河北彩伽的演藝生涯大變動，不過至少不是引退，也令不少粉絲鬆一口氣。









原文出處：河北彩伽突預告「晚間重大宣布」！一票粉崩潰「出事了」：該不會要引退…

更多民視新聞報導

2026最夯科系出爐！首次奪冠「高薪+穩定」擊敗醫牙電機

討厭柯文哲1個性！館長抖出阿北私下面貌：他X的不是人

高市早苗30秒片「破億流量」內幕曝！日媒揭驚人金額

