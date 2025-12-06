河北彩伽累了！「車上張嘴爆睡」私照流出 驚呆15萬人：太美

河北彩伽除了本業，還有歌手、網紅的身分，經常來到台灣旅遊拍片。（圖／IG@saika_kawakita__official）

日本AV天后河北彩伽，近年來積極朝向各領域發展，更以「萌名」的歌手身分前往各地舉辦小型音樂會大展歌喉。不過，似乎因為行程太過密集，讓河北彩伽忍不住在車上打瞌睡，宛如睡美人的照片在網路上造成轟動。

為了增加與粉絲的互動，河北彩伽的經紀人特別開設帳號，透過經紀人的角度來分享女神私底下工作的日常。2日，經紀人PO出兩張河北彩伽在車上閉目養神的照片。

可以看到河北彩伽手上還拿著手機，似乎是滑到一半不小心睡著，不久後陷入沉睡，河北彩伽還微微地張開嘴巴，但全身上下完全沒有動作，即便是在車內補眠，但她仍能保持女神形象，也展現她敬業的精神。

經紀人也在配文中笑稱，這是「移動中爆睡」的河北彩伽，原本還在車上練歌，結果太累就睡著了。貼文曝光後，吸引15萬次瀏覽次數，眾人紛紛大讚，「睡覺了都這麼可愛」、「睡顏女神」、「太美了！」、「謝謝提供如此寶貴的照片」、「看來河北彩伽真的很努力呢。」

值得一提的是，河北彩伽近期再度來到台灣拍片，除了品嚐美食，還到夜市、遊樂場玩樂，被網友們幸運碰見。6日，她也特地發文賣起關子：「今天在台北「秘密拍攝」（我不能講太多）只可以說……完成的影片一定會好厲害，我自己都超期待的！」

