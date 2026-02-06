河北彩伽薄紗現身飯店！「巧遇」阿基師逛玩全被拍

日本人氣女優河北彩伽。（圖／翻攝自河北彩伽Instagram）





現年26歲的日本成人片人氣女優河北彩伽，經常在社群分享旅遊記事，昨（5）日她發出與阿基師（本名：鄭衍基）在飯店巧遇的影片，引起網友熱議！

河北彩伽、阿基師飯店合照。（圖／翻攝自河北彩伽Instagram）

影片中，河北彩伽穿著黑色透膚薄紗上衣、格紋長裙，她聽聞阿基師經歷後表示：「我運氣超好，在飯店時巧遇了在地的名廚『阿基師』，聽說他是料理界的『志村健』感覺是個活潑開朗的廚師。」透露阿基師非常熱情的帶她玩逛飯店，期待下次相遇。

阿基師帶河北彩伽逛飯店。（圖／翻攝自河北彩伽Instagram）

阿基師2014年與熟女上摩鐵被拍爆外遇，卻稱：「車子她開的，我上了她的車，就咻的滑進摩鐵了」、「不是外遇，而是巧遇。」事件金句如今也讓這篇貼文的留言跟著歪樓「小心他會不小心滑進去喔」、「不小心滑進去祖師爺」、「小心招牌滑油雞！」、「這不是偷吃，這是試吃。」



