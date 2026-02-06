河北彩伽「巧遇」阿基師！網友虧：臉爽到藏不住

娛樂中心／曾詠晞報導

日本暗黑界女星河北彩伽（舊名河北彩花）以清甜外貌加上高挑身材深受不少粉絲喜愛，近年她平凡造訪台灣，並在2025年特別創立「旅遊手帳」的Instagram官方帳號，專門記錄她在台灣的美食與旅遊體驗。近日，她上傳了一段在飯店巧遇名廚「阿基師」的影片，畫面中兩人親切互動，吸引超過萬名網友按讚。





日本女星河北彩伽（舊名河北彩花）以清甜外貌加上高挑身材深受不少粉絲喜愛。（圖／翻攝自IG ＠saika_kawakita__official）

日本女星河北彩伽2025年創立「旅遊手帳」官方IG帳號，專門記錄她在台灣的旅遊體驗。（圖／翻攝自IG ＠saika_kawakita__official）

河北彩伽近日發出一段影片，網友驚喜發現她竟然巧遇台灣名廚阿基師。（圖／翻攝自IG ＠saika_kawakita__official）

女神巧遇阿基師！手比愛心跨國交流

河北彩伽當天穿著黑色薄紗透視上衣以及優雅的黑色長裙，前往台北開箱飯店，沒想到竟意外在大廳遇見台灣名廚「阿基師」。影片中可以看到阿基師表現得相當親民，不僅主動遞上名片，還熱情地介紹飯店料理，還搞笑的表示「抱歉啦，你突然找我來，我就呆住了」。兩人更在鏡頭前一起手比愛心合影，互動十分融洽。當她聽說阿基師是台灣料理界的「志村健」時，立刻露出驚喜又崇拜的神情，表示能巧遇阿基師「我們運氣真好」，並期待下次來能夠有幸吃上他的料理。

河北彩伽開箱飯店影片時，巧遇阿基師，兩人互動十分融洽，阿基師十分熱情的介紹飯店美食。（圖／翻攝自IG ＠saika_trip_official）

河北彩伽開心表示，很幸運能遇上阿基師，希望未來有機會吃到他做的料理。（圖／翻攝自IG ＠saika_trip_official）

網友創意留言歪樓！經典語錄再度被喚醒

這段跨界同框的影片曝光後，立刻在網路引發大量討論。由於阿基師過去曾因感情風波衍生出不少經典語錄，不少網友發揮幽默感留言表示「不是外遇是巧遇」、「有做一個嘴對嘴的動作」、「要小心！阿機師會進行一個___的動作」。也有粉絲開玩笑說「放開那個女孩」、「小心他會不小心滑進去喔」。許多人聯想到多年前那場成為傳奇的記者會內容，各種有趣的歪樓評論讓這場巧遇意外增添了不少笑點。





原文出處：暗黑界女神河北彩伽「巧遇」阿基師！許願吃台灣料理界「志村健」好料

