河北彩伽「雙乳全露」聖誕戰衣太誘人！宣布驚人明年好消息

（記者張芸瑄／綜合報導）日本 AV 女優河北彩伽近日為《JKF》雜誌第 100 期拍攝「Merry Kissmas」耶誕主題封面，照片公開後引發關注。她表示自己非常喜歡歲末的節慶氛圍，每年都會特地安排時間前往東京迪士尼放鬆，享受燈光與音樂帶來的節日情緒。她也提到，未來希望能與家人一起到海外旅遊。此外，河北彩伽也透露將以「萌名」的新身份投入歌唱及時尚相關領域，並預告明年將推出個人第二首單曲。

河北彩伽於 2021 年夏天重返 AV 產業後聲勢逐漸上升，原先她期望在台灣累積更多人氣，但隨著工作往返次數增加，她對台灣逐漸形成特殊情感。她提到，這片土地讓她感到放鬆與安全，因此在與公司討論後，決定推出「旅遊手帳」，紀錄自己在台灣不同城市的拍攝行程與美食體驗。

圖／日本 AV 女優河北彩伽近日為《JKF》雜誌第 100 期拍攝「Merry Kissmas」耶誕主題封面，照片公開後引發關注。（翻攝 JKF IG）

她表示，台灣讓她有「第二個家」的感覺。她曾走訪台北、台中與台南等地，也分享自己對台灣小吃的印象，像是地瓜球在哪裡吃都覺得美味，而臭豆腐則讓她笑稱「到哪都一樣味道強烈」。她也說，若有粉絲在街頭遇到她，可以大方上前打招呼；若情況許可，她很願意當面致謝。她回憶參與 TRE 台北國際成人展時，因壓力一度在台上落淚，但粉絲的鼓勵讓她逐漸建立信心。

隨著旅遊手帳與社群內容累積，河北彩伽觀察到愈來愈多台灣女性開始關注她，並會在留言中詢問她的穿搭配件、保養習慣等細節。對此，她表示十分開心，並坦言自己私下也相當熱衷研究服裝風格與搭配技巧。她認為，如果未來能以「萌名」的形象，在時尚或生活分享領域陪伴更多女生一起提升穿搭與生活品味，也會是一件令人期待的事情。

