河北暖氣補貼縮水 嚴禁燒煤寒冬難熬

保暖、跟環保之間，哪一項比較重要呢？中國大陸北方，最近被低溫壟罩，但河北省，廣大農村地區的農民，卻面臨嚴重取暖問題。因為政府實施「煤改氣」的政策，就是用天然氣、替代燒煤炭，農民不可以在家燒比較為便宜的煤炭來取暖，再加上天然氣價格高、地方政府還取消補貼，以一般家每戶來說，過冬的供暖費用，要很幾千人民幣，導致許多農村家庭難以負擔。

陽光明媚，路上人們都裹著厚重外套、頭戴著毛帽和口罩，在中國大陸河北，冬季天氣高溫往往只有個位數，更不用說是低溫，常常低於零度以下。但最近卻傳出，人們難以負擔高昂的暖氣費用。 居民 ：「因為燃氣是一年比一年貴，花的錢太多了，像我們老家 ，我公婆都在家裡 是住6間房，(暖氣)一年最少得6千 7千塊錢。」

當地政府為解決鍋爐燒媒引發的環境汙染，從2017年開始，禁止民眾燒媒柴，罰款最高將近1萬台幣。近10年過去，天然氣價格依舊高昂，補貼金額卻在減少。導致部分農村家庭，雖然配合裝上暖氣，卻捨不得打開。 居民 ：「反正我回家的時候，他們都是被子上面還打著被子。」

之所以問題在農村更為嚴重，當地居民指出，農村建築老舊，保溫條件差，熱氣難以留在室內，供暖效率自然不佳。 居民 ：「像我的公寓 大概120平方米，一年的暖氣費 最多2500元左右，連做飯的氣都夠了，而且冬天特別暖活，可是老人家不願住樓，他們覺得不方便。」

綜合中國大陸媒體報導，河北農村居民年均收入約兩萬多人民幣，若每年暖氣費動輒數千元，對農戶而言無疑是一筆沉重負擔。如何在環保政策與基本取暖需求之間取得平衡，民眾道出心聲。92AY3G3 0537-0539 居民｜：「現在都是希望這個暖氣再便宜點。」

