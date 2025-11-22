河北深山藏「金祕密」 村民狂抽地下水淘金年收438萬！將降臨毀滅性下場
中國河北省青龍縣的清河沿村傳出淘金熱潮，村莊內上演「抽水吸金」奇景，大批村民利用深井猛抽地下水來「淘金」，靠活性炭這種吸附力強的材料來過濾出黃金，據說，只要操作得當，每批活性炭就能提煉出數十克黃金，賺個幾萬元人民幣是輕輕鬆鬆的事，難怪這股「吸金」熱潮會席捲全村，專家推測，這些地下水裡藏金，很可能跟當地一座早已停工的金礦有關係，是過去採礦留下的含金物質滲進地下。
綜合陸媒報導，據當地居民透露，這種從地下水裡撈金子的招數，其實在當地已經悄悄進行好幾年，特別是近兩年來，隨著國際金價不斷飆高，眼紅的參與者更是像雨後春筍般暴增。村民爆料村子裡新鑿的「吸金井」簡直是越來越多，誇張到幾乎每家每戶都動手打井抽水，儼然成為一種全民運動。
他們把從地底深處抽出的水，導入裝滿活性炭的鐵桶內，利用活性炭強大的吸附作用將黃金成分牢牢過濾，再把處理過的廢水排掉，等活性炭吸飽金子後，村民透過燒煉等步驟，把黃金提純出來。村民興奮表示效益出色時，單次操作帶來的利潤就能達到人民幣4、5萬元（約新台幣17萬元至22萬元）。
然而，這場轟轟烈烈的淘金熱背後，卻隱藏著巨大的環境危機。這些深井大多是村民私自鑿建，根本沒有取得官方的取水許可，而且抽水量非常驚人，１小時能抽出幾十噸水。有的人家為了抽水，一年的電費甚至高達8萬多元人民幣。更讓人擔憂的是，如此大規模地抽取地下水，已經造成周邊村莊的淺井水位急劇下降，許多居民反映家裡的飲用水井都快「抽不出水」。
當地居民直言，這波「抽水淘金熱」主要動力就是因為金價飆升，連賣水泵的老闆都親口證實，這兩年的水泵銷量簡直是直線上升，許多在外地打工的人都紛紛跑回老家，一頭栽進「撈金熱」，從收益來看，部分參與者一年可賺進20、30萬元（約新台幣87萬元至131萬元），大戶甚至年收入能輕鬆衝破百萬（約新台幣439萬元）。
針對這波地下水淘金現象，中國地質科學院研究員蘇德辰分析背後汙染風險，他指出當年的採礦使用化學藥劑，將含金物質滲入地下深處，但原本不會危及飲用水，然而，一旦這些水被大量抽上地表，活性炭根本無法徹底清除所有殘留的金屬雜質，這些夾帶重金屬的廢水一旦流入河道，必然會引發二次污染，對民眾的身體健康構成直接威脅。因此，蘇德辰緊急呼籲地方政府必須馬上制止這種「抽水淘金」的行為，並嚴格管控廢棄礦區與尾礦，以免高漲的金價誘發更多人鋌而走險私自開採，進一步摧毀生態環境。
