河北窮農悲歌！天上無人機監控禁燒煤 地上人們零下溫度只能踱步取暖

零下溫度不敢開暖氣，中國河北貧窮農民只能群聚窩在街上燒枯樹根、玉米心取暖，宛如原始求生；而上空則出現高科技無人機，專門監控誰又點了柴火或燃煤，此番情景簡直還原歐威爾反烏托邦經典作品《一九八四》。

河北許多農民只能用樹枝烤火取暖。（圖／翻攝自鳳凰網《風暴眼》）

中共「媒改氣」政策讓河北農民不得燒煤

綜合外媒報導，河北農村居民過去在寒冬期間，大多使用煤炭取暖，然而近年為配合中共政府的清潔能源政策，採用「媒改氣」方案，要求農民不得燒煤，只能使用天然氣或電力設備取暖。

然而，暖氣費用對於貧農來說難以負荷，不少居民在零下幾十度的急凍天完全不敢開暖氣，甚至群聚在街上燒玉米心、枯樹取暖。邢台市的吳姓村民就說：「地呢都不能見冒煙，不能燒煤球、燒煤塊，天天來打擊，麥子啥都給你拉走了，沒收。都是無人機，天空上面飛，監控嘛。我用暖氣片一個月得1000多，也不捨得開，好冷，今年日子越過越慘了。」

在農民只能就地取材，用最原始的方式取暖之際，政府選擇出動高科技無人機，全面監控地上的人民。

河北冬天時常出現零下氣溫，開不起暖氣讓不少窮農只能受寒。（圖／翻攝自鳳凰網《風暴眼》）

冬季天然氣費高達農民一年薪水5成

根據德國之聲報導，一篇曾被中國官媒央視轉載、但現已遭刪除的《農民日報》文章指出，河北農村地區的天然氣價格高達每立方公尺3.4元，高於北京較外圍地區的2.6元。

換算下來，一個冬季大約需要4000至10000人民幣（1.8萬至4.5萬元台幣），但當地農民2024年的年均收入僅2.2萬人民幣（9.9萬台幣），若真的要開天然氣取暖，就會耗掉他們全年收入的三成至五成，對困苦的農民來說，根本不切實際。

農民普遍不敢開天然氣取暖，因費用太貴，高達農夫一年薪水的3成至5成。（圖／翻攝自鳳凰網《風暴眼》）

位於河北省的石家莊，同樣也有大批村民捨不得開暖氣。村民馮先生表示，家裡太冷，全家全副武裝，穿羽絨服、棉褲、棉鞋、戴著帽子、手套，還是都感冒了。

馮先生說：「煤啊全都不讓燒了，都是用的氣兒取暖，取暖費3塊1毛5（立方米），太貴了，晚上開了一會兒，白天就關。沒開暖氣，冷啊，暖氣家家戶戶都捨不得開啊，一天少的話50、60，多的話70、80（元人民幣），村裡邊一天才掙個幾十塊錢。感冒多呀，我們家好幾個。」

窮人悲歌：無地可種、做工又被欠薪

保定村民楊女士則透露，當地被劃入「雄安新區」的土地，都被徵收了，拆遷補償款不到位，村民又沒地可以種東西，只能打工，還被拖欠多年工程款和工資，現在很多村民失業，付不起取暖費。

她進一步說：「冬天得幾千塊錢的電費，比原先燒煤要多的多，建雄安新區工程款都要不回來，工資拖欠的太厲害。好多要（錢）的，它打壓你，消息根本出不來，封鎖著。你要想幹活，你鬧騰，它不用你了。現在打工的地方，掙錢的地方都少。」

河北2013年起透過政府補貼，推動天然氣取代燃煤供暖，以減少大氣污染。然而近期補貼變少，讓農民無法負荷天然氣。（圖／翻攝自鳳凰網《風暴眼》）

老人家靠來回踱步取暖

根據香港01報導，中國「鳳凰網」7日也實地走訪河北保定曲陽縣、競秀區的多個村莊，「燒不起」是最常聽到的聲音。農村的自建房，牆體薄、窗戶密封性差，熱量流失快。要達到舒適的室溫，單位面積的耗氣量遠高於城市保溫良好的住宅。

如今村裡留守的，大多是老人和兒童。捨不得錢取暖的人家，幾乎都是靠做家務、曬太陽、以及在村裡反覆踱步來熬過白天的時光，等到兒孫回家過年時，才捨得為孩子打開暖氣。

河北2013年起透過政府補貼，推動天然氣取代燃煤供暖，以減少大氣污染，近年環境改善成效明顯，但補貼卻減少或取消，窮人只能耐著寒冬過日，已引起當地社群大量討論。

