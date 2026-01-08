河北農民抱怨取暖太難 網傳祖孫3人凍死

▲中國煤改氣、煤改電的政策，讓不少農村居民大喊吃不消。（圖／翻攝自中國能源網）

[NOWnews今日新聞] 中國近期也迎來凜冬，過去為了取暖，許多鄉下農村地區習慣燒煤炭、使用暖炕，但在河北省，因為2017年就以改善空污為由、禁止燒煤，必須改用天然氣或電力，高昂費用讓不少農民哀號付不起，寧願挨凍也不開暖氣，今年甚至傳出有祖孫3人疑似因此凍死的悲劇。

綜合《第一財經》等中媒報導，河北省保定市曲陽縣張姓農民表示，往年即使遇到煤炭價格高，一個冬天要燒掉2噸煤，也不到2000元（人民幣，下同），室溫還能維持在20度，現在一個月多好幾百塊多費要繳，室內也常常不夠暖，還要加電熱毯，對比「煤改氣」前後，取暖費用真的差很大。

邢台市郭姓居民也告訴《第一財經》，他家自從「煤改氣」後，每年冬季取暖費就高達6000元，才能讓室溫維持在17度。今年因為母親年邁、格外怕冷，2個月暖氣費就已經燒掉4000多元，預計今年冬天最少要大失血8000元，他家隔壁的70多歲老夫妻，在寒冬「三九」來臨的當下，都還捨不得開壁掛爐取暖。

報導指出，河北省在2024年，農村居民人均可支配所得，不過也才2萬2022元，暖氣費用著實是一筆不小的開銷。「煤改氣」推行之初，河北省還有執行了暖氣補貼政策，除了安裝設備等一次性補助外，還給予每立方公尺約1元左右的用氣補貼，但政策到期後，補貼明顯減少，直接拉高了居民的暖氣支出，遑論河北多地天然氣價格甚至還有調漲。

《大紀元》指出，1月6日，當地網路上還傳出一段疑似寫在廁所內的標語，寫著：「昨天赤城縣凍死3人」，是爺爺和2個孫子，孩子一個7歲，一個4歲，控訴當局嚴密封鎖消息。儘管標語上沒有寫明，3人為何凍死，但不少中國民眾都猜測，與地方嚴控燒煤有關。

