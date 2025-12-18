河北一稅務局大廳凳被指形似刑具 網諷：如坐針氈

河北石家莊市橋西區稅務局大廳凳子被指形似「刑具」，稅務局回應稱，該竹製圓凳為專門定做，具有設計感，大家反饋坐著很舒服，且採購經過正規審批流程，價格比市場同類產品便宜。

綜合媒體報導，網路圖片顯示，該凳子是有一個塑膠圓筒裡面排列著數十根密集竹管，有網友調侃，很像「老虎凳」。有網友上傳該凳子行銷影片稱，該凳子內填充高回彈海綿，坐感「透氣、舒服」，甚至「比家用餐椅更得勁兒」。

但也有網友稱，竹管間隙易袷衣物，久坐後臀部易留印痕，且密集結構可能引發密集恐懼症人群不適，網友說，「不知道誰設計的」、「是不是為了造成如坐針氈的感覺」。

有好奇網友檢索同類竹凳發現，這款凳子價格不菲，電商平台標價覆蓋多個檔位：基本款券後價約445-475元（人民幣，下同，約67.45美元），中端款682-1062元，高階訂製款超2000元。因此質疑稅務局為什麼要採購這麼貴的凳子。

面對網友熱議，石家莊稅務局工作人員回應稱，這批座椅是早年專門定製的，每把造價800元，採用人體工學設計，坐感舒適。然而，這項回應並未得到網友認可，不少親身經歷者現身說法，稱金屬網格硌得人難受，所謂的人體工學並未帶來良好體驗。還有網友對座椅成本提出質疑，認為設計費用過高，性價比遠不及一般座椅。

還好官方及時應對，推出「雙管齊下」 的解決方案：保留部分「藝術座椅」 作為特色展示，同時增設30把普通軟椅供群眾選擇。這項舉措贏得許多網友的點讚，也讓這場風波逐漸平息。

