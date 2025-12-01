河南假奶粉／電商賣黑心貨 流向哪？誰受害？民眾恐慌

央視近日曝光了2024年查獲的河南假奶粉事件，警方調查，這些實際上僅由奶精加澱粉做成的所謂「進口奶粉」，都是通過電商平台銷售，快遞發貨，流通全國，引來媒體和網民對於電商平台為何沒有起到審核防範的作用，以及為何不用擔責的質疑，懷疑背後有龐大的造假售價供應鏈，呼籲繼續嚴查，並將電商平台應承擔前置審核和風控責任入法規範。而且，央視報導並未公布這些黑心奶粉的去向，也引來許多民眾恐慌，擔心喝到假奶粉。

極目新聞報導，這些假奶粉的作惡，是全鏈條失守的結果。據警方調查，不肖業者都是通過電商平台銷售，快遞發貨。在電商平台，他們的相關資料又是通過造假獲得的。那麼，平台到底有沒有起到審核防範的作用？令人疑惑的是，售假行為牽涉幾大電商平台。在一些直播間，主播利用假奶粉冒充駝奶粉、羊奶、俄羅斯奶粉等出售，有的甚至直接冒充知名品牌。平台真的不知情嗎？

另外，假奶粉銷往全國，說明受害的消費者是一個很大的群體。這些假奶粉到底流向了哪裡，又造成了什麽危害？那麼，對他們有沒有賠償？這些都待進一步深入調查並公開調查結果釋疑。

另據新京報報導，此案透露了在電商平台已經成為造假售假供應鏈一環的背景下，平台的審核能力和風控能力，本質上已是食品安全體系不可或缺的一部分，平台理應承擔前置審核和風控責任。

這些問題奶粉是怎麼混進電商平台的也應深入追查，例如，本案中所謂「進口奶粉」的外包裝沒有中文標識，而法律明確規定，所有進口食品必須具備符合標準的中文標籤和說明書，標識真實完整、來源可追溯。相關平台為何沒有履行查驗義務？報關單、產品證照可以偽造，但不可能輕易通過審核，平台是否真正盡到核驗責任？對銷售主體的盡職調查是否充分？隨著案件細節曝光，這些問題都值得追問。

事實上，電商平台掌握著最能提示風險的大數據：異常的價格—與進口奶粉正常價格嚴重不符；異常的發貨地—聲稱來自黑河口岸，實際卻從河南縣城發貨；異常的經營者信息—頻繁更換註冊地或身分信息等。食品安全治理是一套系統工程，只有從商家註冊、商品證照、物流流向到交易評價等全鏈條信息都納入風控體系，才能在源頭發現問題，減輕終端監管的壓力。

